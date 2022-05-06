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06/05/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶６６０點子刷一年半低，報６﹒６３３２

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６３３２，較
上個交易日跌６６０點子，創２０２０年１１月５日以來一年半新低，上個交易日報
６﹒５６７２。
　　美國聯儲局大幅加息半厘，並可望在未來持續加息的效果浮現，美匯指數周四紐約尾盤反彈
近１％，報１０３﹒５８，盤中一度接近１０４，是２００２年１２月以來最高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６３３２　　＋６６０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９９７８　　＋２７２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０９６７　　＋１４０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８４５１　　　＋８２﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２０９６　　－７４６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７２９０　　－２９７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２７１２　　－２５０﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７９５３　　＋１５７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７４０７　　　－５５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７５７　　＋１９６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５６０　　　－５４﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒７２１８　－３８８９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４０７４　　＋５２６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒１８００　　　＋６０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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