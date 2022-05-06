【聚焦人幣】人幣中間價貶６６０點子刷一年半低，報６﹒６３３２

《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６３３２，較

上個交易日跌６６０點子，創２０２０年１１月５日以來一年半新低，上個交易日報

６﹒５６７２。

美國聯儲局大幅加息半厘，並可望在未來持續加息的效果浮現，美匯指數周四紐約尾盤反彈

近１％，報１０３﹒５８，盤中一度接近１０４，是２００２年１２月以來最高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６３３２ ＋６６０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９９７８ ＋２７２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０９６７ ＋１４０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８４５１ ＋８２﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２０９６ －７４６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７２９０ －２９７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２７１２ －２５０﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７９５３ ＋１５７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７４０７ －５５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１７５７ ＋１９６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６０ －５４﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒７２１８ －３８８９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４０７４ ＋５２６﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒１８００ ＋６０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

