《鍾之日記》內外交困，股匯雙殺

《鍾之日記》５月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場消化聯儲局排除單次加息０﹒７５厘的消息後，焦點轉回未來幾次會議均可能各調升利

率０﹒５厘，市場恐慌重燃，隔晚美股大跌，道指跌逾千點，納指創下近兩年最大跌幅。美匯指

數周四紐約尾盤反彈近１％，報１０３﹒５８，盤中一度接近１０４，是２００２年１２月以來

最高，人民幣走弱，中間價報６﹒６３３２，較上個交易日跌６６０點子，創２０２０年１１月

５日以來一年半新低，在岸離岸人民幣隨後亦跟隨跌勢，人幣即期收跌６２１點失６﹒６８，兩

連挫創一年半低。

中央政治局常委會５日召開會議定調防疫總方針要毫不動搖堅持「動態清零」，香江魚缸在

內外交困之下，今日下挫，恒指一度大跌逾８００點，兩萬點大關失而復得。

恒指低開５０６點，報２０２８７，開市已跌穿十天線（現處２０４６３），人幣Ａ場走弱

，港股愈跌愈急，跌穿兩萬點大關，最低見過１９９７６，插８１６點後跌幅略收歛。午後尾段

更穿早上低位，最多跌８１９點，低見１９９７３，尾市跌幅略收窄，力守兩萬點大關。最終恒

指收報２０００１，插７９１點或３﹒８％，恒指連跌三日累插１０９９點；五窮月首周共四個

交易日累插１０８７點或５﹒２％。

國指收報６８０９點，跌３０８點或４﹒３％。科技股指數最低見過４０２３，重創

５﹒５％，收報４０３６，挫２２２點或５﹒２３％。大市成交額１１７８﹒２６億。



＊滬指險守３０００點＊



中央政治局定調防疫總方針要毫不動搖堅持「動態清零」，要堅決同一切歪曲、懷疑、否定

中國防疫方針政策的言行作鬥爭。中國的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，防控政策是經得

起歷史檢驗的，防控措施是科學有效的。會議又指，疫情防控工作正處於「逆水行舟、不進則退

」的關鍵時期和吃勁階段，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果，做到守土有責、守土盡責。防

疫措施不放鬆，航空、旅遊股重挫，地產股大跌。滬綜指低開１﹒８％後跌幅擴大至逾２％，盤

中多次上演三千點「攻防戰」，最終收跌２﹒１６％，報３００１﹒５６點，成功守住三千關。

深成指勁２﹒１４％，創業板指跌１﹒９％。Ａ股本周只有兩日市，一升一跌之下累跌１﹒５％

。

人行本周累計淨回籠４００億元人民幣。不過在陸股通暫停，缺乏外資參與下，全日兩市成

交７５９８億元人民幣，按日少１５﹒７％。



＊內房沽壓大，碧桂園系齊插近一成＊



中央今年來連出多招救內房，但內房市場未有起色，內房股表現仍黯淡。加上人民幣持續走

弱。內房物管股下挫。中海外（００６８８）瀉７﹒３％，潤地（０１１０９）大跌４﹒５％，

萬科（０２２０２）插４﹒６％，龍湖（００９６０）急降５﹒４％，碧桂園（０２００７）大

跌９﹒７％，碧桂園服務（０６０９８）重創９﹒９％，碧桂園系為首三位跌幅最大藍籌。

銀河聯昌證券報告指，過去兩周該行與約６０名投資者會晤，大部分投資者均對內地房地產

市場持審慎態度，約７０％投資者予內房股「減持」評級，２０％予「中性」評級，只有１０％

評級為「增持」。銀河聯昌指，綜合投資者反饋，兩大原因投資者對內房卻步：（１）房地產措

施尚未見到有成效；（２）內房銷售仍然低迷。

不過銀河聯昌認為，近日政治局會議的政策立場或意味內房市場有更多支持措施，料有助帶

動內房銷售反彈，加上內房股估值吸引，維持內房股「增持」。

另外，恒大（０３３３）召開集團月度工作會議，主席許家印表示，在復工復產保交樓方

面，恒大從大年初六就啟動了復工復產工作，目前已實現５６２個保交樓項目正常施工、１７９

個保交樓項目正在復工復產過程中。＇許家印表示，４月份實現銷售３０﹒９億元人民幣，將努

力實現所有保交樓項目全面正常施工，堅決完成５月份１０萬套的交樓目標。



＊傳中央轉用國產電腦，「中國牌」聯想炒高２％＊



據《彭博》引述知情人士報道，中國已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單

位等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。這將是北京在敏感機構內排除關鍵海外技

術的最強力措施之一。

報道指，該項替換工作還將擴大至各地方的政府機關、機構和企事業單位等。目前中央政府

層面涉及更換的電腦設備數量至少有５０００萬台，全部替換工作預計將在兩年內完成。

分析認為，此舉反映中國對信息安全的擔憂日益增加，同時也展現對國產軟硬件的信心。中

國的聯想（００９９２）、華為和浪潮（００５９６）已躋身全球最大個人電腦和服務器製造商

之列，本地軟件開發商金山軟件（０３８８８）和中標軟件等也快速崛起，能與微軟、

Ａｄｏｂｅ等公司一較高下。

受消息利好，聯想午後轉漲２﹒１％，報７﹒８４元；金山軟件揚１﹒３％，報２３﹒２元

；惟浪潮仍跌２﹒９％，報２﹒６４元。



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式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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