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06/05/2022 08:22

【新冠肺炎】中央堅持動態清零，同歪曲否定防疫方針的言行作鬥爭

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中共中央政治局常務委員會５日召開會議，
中共中央總書記習近平主持。會議強調，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，疫情的
最終走向還存在很大不確定性，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、
否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。
　　會議又指，中國的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，防控政策是經得起歷史檢驗的，防
控措施是科學有效的。打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。

＊放鬆防控勢必造成大規模人群感染＊
　
　　會議指出，中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控
勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受
到嚴重影響。要深刻、完整、全面認識黨中央確定的疫情防控方針政策，堅決克服認識不足、準
備不足、工作不足等問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想，始終保持清醒頭腦，毫不
動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。
　　當前，疫情防控工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，堅決鞏固住來
之不易的疫情防控成果，做到守土有責、守土盡責。
　　
＊完善防控措施，做好基本生活保障和看病就醫需求＊

　　會議強調，要加快局部聚集性疫情處置，應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治，協調
聯動核酸檢測、流調、隔離轉運和社區管控等重點環節，確保感染者和風險人群及時排查出、管
控住。要加強防控能力建設，強化區域協防、省內統籌，把防控的人力物資備足備齊，做好疫情
應對準備。要及時完善防控措施，加大對病毒變異的研究和防範力度，不搞簡單化、一刀切，同
步做好群眾基本生活保障和生活物資供應，保障好群眾看病就醫需求。要從嚴落實常態化疫情防
控舉措，外防輸入要把人、物、環境同防要求貫徹到位，壓實行業責任和單位責任。落實個人、
家庭等日常防護措施，推進加強免疫接種工作，築牢群防群控防線。

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