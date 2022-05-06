【國務會議】李克強：加大幫扶小微企，６月前退還增值稅留抵稅額

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李克強５日主持召開國務院常務

會議，會議指出，量大面廣的中小微企業和個體工商戶是穩經濟的重要基礎、穩就業的主力支撐

，當前相關市場主體困難明顯增多，要加大幫扶力度。

一是抓緊把已確定的退稅減稅降費、緩繳社保費、物流保通保暢、推動企業復工達產等政策

舉措落實到位。確保６月３０日前全部退還小微企業、個體工商戶增值稅存量留抵稅額，符合條

件的中型企業退稅也要提前到這一時限完成。



＊新增普惠小微貸款１﹒６萬億元，引導銀行加強主動服務＊



二是加大政策扶持特別是金融扶持。今年國有大型銀行新增普惠小微貸款１﹒６萬億元人民

幣，引導銀行加強主動服務。對中小微企業和個體工商戶合理續貸、展期、調整還款安排，不影

響徵信記錄，並免收罰息。擴大國家融資擔保基金、政府性融資擔保機構對中小微企業和個體工

商戶的業務覆蓋面。盡快出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。各地要安排中小微企業和

個體工商戶紓困專項資金，對經營困難的給予房租、擔保費、貸款利息等補貼。鼓勵地方對小微

企業和個體工商戶實行階段性優惠電價和用水用電用氣「欠費不停供」、６個月內補繳。將中小

微企業寬帶和專線平均資費再降１０％。

三是在５月底前全面排查機關事業單位、大型企業拖欠的中小企業帳款，無分歧欠款發現一

起清償一起，確有支付困難的６月底前明確還款計劃。把清欠列入今年審計和國務院大督查的重

點，嚴肅查處變相拖欠行為。抓緊出台壓縮商業匯票承兌期限的措施。

會議強調，要壓實責任特別是地方政府責任，著力解決政策落地堵點問題。

