【國務會議】李克強：五項措施幫扶外貿企業應對困難

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李克強５日主持召開國務院常務

會議，確定推動外貿保穩提質的措施，助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。會議提出五項措施幫扶外貿

企業應對困難挑戰，包括盡快出台便利跨境電商出口退換貨政策、開展汽車發動機等保稅再製造

試點等。

會議決定，一要著力保訂單和穩定重點行業、勞動密集型行業進出口。保障外貿領域生產流

通穩定，確定重點外貿企業等名錄並在生產、物流、用工方面予以保障。

二要有力有序疏通海空港等集疏運，提高作業和通關效率。用好航空貨運運力，保障重要零

部件、裝備和產品運輸。查處外貿貨運價格違法行為。

三要盡快出台便利跨境電商出口退換貨政策，支持符合條件的跨境電商企業申報高新技術企

業。支持加工貿易穩定發展，將中西部和東北勞動密集型加工貿易納入國家鼓勵產業目錄。探索

將大型醫療設備、機器人等納入保稅維修範圍，開展汽車發動機等保稅再製造試點。



＊擴大出口信保短期險規模，保持人民幣匯率穩定＊



四要加大對中小微外貿企業信貸投放，支持銀行對暫時受困的不盲目抽貸、斷貸、壓貸，梳

理一批亟需資金的予以重點支持。擴大出口信保短期險規模，縮短賠付時間。增加信保保單融資

。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

五要優化廣交會等平台服務，加強與跨境電商聯動互促。各地要用好外經貿發展專項資金，

支持中小微企業參加境外展會。培育一批新的進口貿易創新示範區。

