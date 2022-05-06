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06/05/2022 08:43

【國務會議】李克強：五項措施幫扶外貿企業應對困難

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李克強５日主持召開國務院常務
會議，確定推動外貿保穩提質的措施，助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。會議提出五項措施幫扶外貿
企業應對困難挑戰，包括盡快出台便利跨境電商出口退換貨政策、開展汽車發動機等保稅再製造
試點等。
　　會議決定，一要著力保訂單和穩定重點行業、勞動密集型行業進出口。保障外貿領域生產流
通穩定，確定重點外貿企業等名錄並在生產、物流、用工方面予以保障。
　　二要有力有序疏通海空港等集疏運，提高作業和通關效率。用好航空貨運運力，保障重要零
部件、裝備和產品運輸。查處外貿貨運價格違法行為。
　　三要盡快出台便利跨境電商出口退換貨政策，支持符合條件的跨境電商企業申報高新技術企
業。支持加工貿易穩定發展，將中西部和東北勞動密集型加工貿易納入國家鼓勵產業目錄。探索
將大型醫療設備、機器人等納入保稅維修範圍，開展汽車發動機等保稅再製造試點。

＊擴大出口信保短期險規模，保持人民幣匯率穩定＊

　　四要加大對中小微外貿企業信貸投放，支持銀行對暫時受困的不盲目抽貸、斷貸、壓貸，梳
理一批亟需資金的予以重點支持。擴大出口信保短期險規模，縮短賠付時間。增加信保保單融資
。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　　五要優化廣交會等平台服務，加強與跨境電商聯動互促。各地要用好外經貿發展專項資金，
支持中小微企業參加境外展會。培育一批新的進口貿易創新示範區。

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