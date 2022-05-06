【新冠肺炎】北京新增５５確診，當局要求盡快實現社會面清零

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》北京５日新增５５例本土確診病例和１７例

無症狀感染者，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。治癒出

院６例。

截至目前，北京全市共有高風險地區１７個，中風險地區３１個。５日召開的北京新冠肺炎

疫情防控工作領導小組暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制會議強調，當前北京市疫情仍持續

在高位運行，防控形勢嚴峻複雜，「五一」假期後將繼續保持應有防疫狀態，嚴防死守，以快制

快，堅決遏制疫情擴散蔓延，盡快實現社會面清零。



＊朝陽全區「點對點」閉環管理＊



自５日起，朝陽、海澱、房山、通州所涉封控區、管控區、防範區和臨時管控區的公共交通

進行運營調整。朝陽全區及公共交通運營調整區域內工作或生活的人員，實行居家辦公和「點對

點」閉環管理。北京朝陽區在全區設立２９２個免費常態化核酸檢測採樣點。

首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制同時提出６條落實措施：一是上述地區，黨政機關和國

有企事業單位帶頭落實居家辦公要求，居家辦公人員可就地轉為志願者。中央和國家機關、央屬

企事業單位、大型頭部企業原則上保持不高於５０％的到崗率。商業寫字樓宇、辦公型企業員工

原則上實行居家辦公。城市運行保障、公共服務和參與防疫工作的一線人員正常上班。各類確需

到崗人員實行單位家庭「點對點」閉環管理。室內文化娛樂場所、體育健身場所、培訓機構等全

部暫停營業。

二要做好員工居家辦公的具體安排和教育管理；必須到崗的，嚴格落實掃碼測溫、查驗核酸

等防疫措施，加大公共區域消殺力度，嚴防單位內部人員聚集。

三是居家辦公期間，工作時間、勞動報酬、休息休假等事宜，鼓勵用人單位與勞動者協商確

定，員工工資水平不得低於本市最低工資標準。

四是對２０２２年承租國有房屋的服務業、中小微企業和個體工商戶減免租金，同時鼓勵非

國有房屋業主適當減免租金，用好中小微企業復工復產保險支持政策。

五是各相關區對政務服務事項盡可能網上申報、全程網辦。商事登記相關事項加強在線咨詢

和辦理，審批證照和材料雙向寄遞，最大限度為企業和市民提供便利。

六是屬地和行業管理部門要加大對轄區單位落實居家辦公情況的指導監督檢查，對未落實要

求的督促整改。

