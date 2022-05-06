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06/05/2022 16:57

《中國要聞》杭州亞運將延期一年舉辦，成都世界大運會二度延期

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地疫情繼續蔓延，各地封控措施持續，多項原計劃在中國舉辦
的國際體育賽事宣布延期，據外媒引述亞奧理事會署理會長報道，亞運將會延期至２０２３年；
而已經延期一次、原定今年１２月底舉辦的汕頭亞青會將取消；成都世界大學生運動會則宣布二
度延期。
　　亞奧理事會今午（６日）發聲明，表示與中國奧委會及杭州亞運組委會商討後，亞奧理事會
決定將杭州亞運延期，新的舉行日期會在稍後公布。《路透》引述亞奧理事會署理會長
Ｒａｎｄｈｉｒ　Ｓｉｎｇｈ稱，亞運將會延期至２０２３年。聲明中指，「在全球應對疫情的
挑戰中，組委會已為舉辦亞運會做好全副準備，不過，在所有持份者仔細考慮後，因應疫情及亞
運會的規模，而作出了上述決定」。
　　另外，原定今年１２月２０至２８日在汕頭舉行的亞洲青年運動會，早前已曾延期一次，亞
奧理事會在聲明中指，已決定取消今屆亞青運，下屆亞青運會在２０２５年於烏茲別克的塔什干
舉行。
　　國際大學生體育聯合會同時於今日宣布，原定於今年６月在四川成都舉辦的第３１屆世界大
學生夏季運動會將延期舉辦。這項賽事每兩年主辦一次，因應疫情形勢和國際旅行受限等因素，
原定於去年８月在成都舉行的世界大學生運動會，早前計劃延期至今年６月２６日至７月７日舉
行。（ｄｗ）

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