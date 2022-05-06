【聚焦人幣】中資港股又臨分紅季，購匯壓力考驗脆弱人幣市場情緒

《經濟通通訊社６日專訊》面臨境內外多重因素考驗的人民幣匯率又將迎來一波季節性的衝

擊：分紅購匯。彭博匯總的數據顯示，今年國有大銀行等中資港股拋出的派息計劃不減往年。截

至周四（５日），香港上市的中資企業今年已公布的計劃派息總額達到６７６９億元，其中主要

包括企業的年度分紅計劃。如果不考慮企業自有外匯資金，６月至８月將迎來月均約２０５０億

元的購匯需求，較上年同期增加１６％。

面對聯儲會進入加息通道、中國疫情防控給經濟帶來下行壓力，境內外人民幣４月累計下跌

均超過４％，其中境內創下１９９４年匯率並軌以來的最大單月跌幅。隨著港股分紅季的到來，

人民幣匯率尤其是對一籃子匯率的表現，或因分紅購匯而階段性承壓，而港元走勢則可能獲得相

應支撐。



＊專家指市場的貶值預期或影響企業購匯的節奏和金額＊



華僑銀行大中華區經濟學家謝棟銘在採訪中說，派息購匯應該會有脈衝式的影響，在情緒脆

弱的情況下，這種邊際變化的效應可能會被放大。以上市公司來看，派息額最大的企業為建設銀

行（００９３９）（滬：６０１９３９），擬於７月２９日派息超千億元；這使得當天合計３０

多家企業的派息總額達到約１２００億元，是今年單日派息金額最多的一天。

企業通常需要在派息日前確定轉換匯率，併購匯以為其分紅籌備相應的港元資金。需要注意

的是，並非所有分紅資金需求，都通過人民幣購匯來實現。根據實際情況和匯率預期，企業也可

以使用自有外匯資金或外幣融資滿足需求。

謝棟銘認為，考慮到上半年貿易順差應該表現不錯、服務逆差有限及國內美元存款和流動性

充裕，分紅購匯本身對匯率的整體影響預計可控。但他強調，市場的貶值預期可能會影響企業購

匯的節奏和金額。



＊中資公司派息規模較上年提高，建行派息最多＊



從目前數據來看，年內計劃派息規模前十的上市公司合計派息達到３３４４億元，佔總量

４９％，無論是規模還是集中度都較上年提高。去年同期十大企業計劃派息２６８２億元，佔分

紅總額４４％。



２０２１年度中資港股分紅十強名單：

中資港股 派息日 派息額（億港元）

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建設銀行（００９３９） ７月２９日 １０５１

中海油（００８８３） ７月１５日 ５２７

中移動（００９４１） ６月１５日 ４９７

工商銀行（０１３９８） ７月２７日 ３０６

中國銀行（０３９８８） ８月１０日 ２２２

東方海外國際（００３１６） ６月２８日 １７１

騰訊（００７００） ６月６日 １５４

交通銀行（０３３２８） ８月２日 １４９

中國平安（２３１８） ６月２０日 １３４

京東集團（０９６１８） ６月８日 １３３

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（ｊｔ）

