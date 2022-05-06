【中概焦股】遭入預摘牌名單，途牛：努力保持在納斯達克上市地位

《經濟通通訊社６日專訊》美國證券交易委員會５月４日依據《外國公司問責法》
（ＨＦＣＡＡ），再將８８家中概股公司加入有摘牌風險的發行人認定名單，其中包括途牛。途
牛對此回應，公司一直在積極探索可能的解決方案，將繼續遵守中美相關法律法規，保持公司在
納斯達克市場的上市地位。（ｊｔ）
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