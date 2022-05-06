【政策解讀】中央新增普惠小微貸１﹒６萬億，分析：助防信貸風險

《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強５日主持召開國務院常務會議，部署進一步為

中小微企業和個體工商戶紓困舉措，以保市場主體穩就業；確定推動外貿保穩提質的措施，助力

穩經濟穩產業鏈供應鏈。確保６月３０日前全部退還小微企業、個體工商戶增值稅存量留抵稅額

，符合條件的中型企業退稅也要提前到這一時限完成。

據《上海證券報》引述巨豐投顧資深投資顧問鄭楠表示，國務會議部署針對中小企業加大金

融支持，新增普惠小微貸款１﹒６萬億元人民幣，引導銀行加強主動服務，將優惠利率直接傳導

至中小企業，並有效幫扶中小銀行防控信貸風險。同時，通過優化金融機構內部資源配置，加強

科技手段運用，有望大力推廣更加靈活的貸款模式，發展供應鏈金融等。



＊新增推動跨境電商出口鏈形成閉環＊



為幫扶外貿企業應對困難挑戰，國務會議提出五項措施，其中包括盡快出台便利跨境電商出

口退換貨政策，支持符合條件的跨境電商企業申報高新技術企業。支持加工貿易穩定發展，將中

西部和東北勞動密集型加工貿易納入國家鼓勵產業目錄。

國家商務部研究院電子商務研究所博士後、助理研究員李嶧分析，這一定調以及後續政策將

加速推動中國跨境電商出口鏈條形成閉環，將化解一直困擾跨境電商出口賣家的痛點和難點，將

進一步增大跨境電商對中國外貿出口企業的推動力。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華坦言，從內外環境看，今年中國外貿增長面臨不少挑

戰，包括全球疫情反復和地緣衝突帶來的海外需求前景不確定、能源原材料價格漲價、供應瓶頸

限制、全球市場波動加劇等，今年穩外貿的壓力較大。（ｗｌ）

