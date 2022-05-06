【Ａ股震盪】中央堅持動態清零不動搖，滬指低開１﹒８４％三千危

《經濟通通訊社６日專訊》中共中央政治局常務委員會昨日（５日）召開會議，中共中央總

書記習近平主持，會議強調，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否

定中國防疫方針政策的言行作鬥爭；中國的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，防控政策是經

得起歷史檢驗的，防控措施是科學有效的。會議又指，中國打贏了「武漢保衛戰」，也一定能夠

打贏「大上海保衛戰」。

不過，疫情封控已對中國經濟帶來嚴重影響，製造業不景，服務業亦大幅萎縮，國務院總理

李克強亦在５日主持召開國務院常務會議，部署進一步為中小微企業和個體工商戶紓困舉措，以

保市場主體穩就業；要求確保６月３０日前全部退還小微企業、個體工商戶增值稅存量留抵稅額

；今年國有大型銀行新增普惠小微貸款１﹒６萬億元（人民幣．下同），引導銀行加強主動服務

；要盡快出台支持平台經濟規范健康發展的具體措施。在推動外貿保穩提質方面，提出五項措施

幫扶外貿企業應對困難，助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。

隔夜美股狂瀉，市場出現恐慌情緒，滬深股市今早大幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

１﹒８４％，報３０１１﹒３２點，又要再「保衛三千」；深綜指低開２﹒４２％，創業板指低

開２﹒６５％，所有行業板塊均告走低，地產、有色、旅遊股領跌。

美國啟動近年來的首次大幅加息，中國官媒引述業內人士表示，全球金融環境收緊不會從根

本上影響國內貨幣政策走向，中國穩健貨幣政策持續發力的基調將持續強化；一方面，結構性貨

幣工具將發揮更大作用，另一方面，降準降息空間也有望再次打開。

人民銀行繼續進行１００億元７天期逆回購操作，為連續第１６日維持百億規模，今日零回

籠零投放。本周公開市場淨回籠４００億元。（ｅｙ）

