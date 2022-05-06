《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊短期仍有沽壓，惟料１﹒２０有支持

《廣匯論勢》昨天（６日）英倫銀行（ＢＯＥ）議息後，貨幣政策委員會（ＭＰＣ）以６對

３票通過加息０﹒２５厘，將基準利率上調至１厘的２００９年以來高位。該３名ＭＰＣ委員建

議大幅加息半厘。

ＢＯＥ在會議聲明中指出，俄羅斯入侵烏克蘭令環球通脹壓力加劇，且對英國及全球經濟前

景造成實質性損害，俄烏戰事及中國的新冠疫情發展都令供應鏈阻斷的憂慮加深。ＢＯＥ預期英

國今年首季ＧＤＰ增長０﹒９％，較２月時的預測強勁，第二季則料僅增長０﹒１％，ＢＯＥ行

長貝利更預期２０２３年將會收縮０﹒２５％，但強調英國不會陷入技術性經濟衰退（連續兩季

收縮）。

另外，英國３月份通脹率達到７％，較２月時預測高１個百分點，這主要因為環球鹿源價格

及商品貿易價格大幅上升，近期的升勢主要因為環球需求轉向耐用品，以及供應鏈受阻所致。

ＢＯＥ預期指標利率將於２０２３年中升至２﹒５厘，之後才逐步回落至２％，通脹率則預期在

今年第二季升至９％以上，到今年第四季時平均通脹率將略高於１０％。

雖然ＢＯＥ的議息投票結果反映委員傾向更大幅度加息，但經濟衰退的預期導致英鎊受壓，

兌美元大跌逾３００點子，昨天最低跌至１﹒２３２６。然而，不論是受到突如其來的脫歐衝擊

，或是２０２０年新冠疫情的突襲，英鎊兌美元都未曾在月線圖收低於１﹒２０，加上ＢＯＥ有

能力對市場變化作出快速反應，預期１﹒２０仍將是英鎊兌美元的強力支持位，中線料維持在

１﹒２０至１﹒３０之間波動。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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