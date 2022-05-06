  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2022 14:15

《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊短期仍有沽壓，惟料１﹒２０有支持

　　《廣匯論勢》昨天（６日）英倫銀行（ＢＯＥ）議息後，貨幣政策委員會（ＭＰＣ）以６對
３票通過加息０﹒２５厘，將基準利率上調至１厘的２００９年以來高位。該３名ＭＰＣ委員建
議大幅加息半厘。
　　ＢＯＥ在會議聲明中指出，俄羅斯入侵烏克蘭令環球通脹壓力加劇，且對英國及全球經濟前
景造成實質性損害，俄烏戰事及中國的新冠疫情發展都令供應鏈阻斷的憂慮加深。ＢＯＥ預期英
國今年首季ＧＤＰ增長０﹒９％，較２月時的預測強勁，第二季則料僅增長０﹒１％，ＢＯＥ行
長貝利更預期２０２３年將會收縮０﹒２５％，但強調英國不會陷入技術性經濟衰退（連續兩季
收縮）。
　　另外，英國３月份通脹率達到７％，較２月時預測高１個百分點，這主要因為環球鹿源價格
及商品貿易價格大幅上升，近期的升勢主要因為環球需求轉向耐用品，以及供應鏈受阻所致。
ＢＯＥ預期指標利率將於２０２３年中升至２﹒５厘，之後才逐步回落至２％，通脹率則預期在
今年第二季升至９％以上，到今年第四季時平均通脹率將略高於１０％。
　　雖然ＢＯＥ的議息投票結果反映委員傾向更大幅度加息，但經濟衰退的預期導致英鎊受壓，
兌美元大跌逾３００點子，昨天最低跌至１﹒２３２６。然而，不論是受到突如其來的脫歐衝擊
，或是２０２０年新冠疫情的突襲，英鎊兌美元都未曾在月線圖收低於１﹒２０，加上ＢＯＥ有
能力對市場變化作出快速反應，預期１﹒２０仍將是英鎊兌美元的強力支持位，中線料維持在
１﹒２０至１﹒３０之間波動。
《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情06/05/2022
【特首選舉】李家超造勢大會邀鄧竟成分享　憶述幼時立志做警察
香港政情06/05/2022
【特首選舉】李家超造勢大會千人出席　唐英年、譚惠珠等現身會場
財經熱話06/05/2022
《嚟緊炒D乜》百威亞太業務分散　有望搶先捉緊復甦增長潛力
中國故事06/05/2022
《神州經脈》中央堅持動態清零　滬指險守三千關　人幣兩日瀉千點
中國故事06/05/2022
《京城近觀》核酸和彈窗（多圖）
財經熱話06/05/2022
【跌市買D乜】公用股房託成跌市避風港　電能港鐵領展靠穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金