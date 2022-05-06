【Ａ股震盪】滬綜指半日挫２﹒３％失三千，在岸離岸人幣顯著下跌

《經濟通通訊社６日專訊》美匯指數上升，人民幣兌美元在岸價（ＣＮＹ）早段大跌逾

６００點子，跌穿６﹒６８，離岸價（ＣＮＨ）曾跌穿６﹒７２，均續創一年半低。中共中央政

治局常務委員會昨日（５日）召開會議，強調要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切

歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

人民幣走弱，加上隔夜美股狂瀉，市場恐慌，滬深股市跌勢加深。滬綜指在連續四日收高後

面臨一定回吐壓力，低開１﹒８％後跌幅擴大至逾２％，半日收跌２﹒３１％，報

２９９６﹒９８點，再次失守三千關。深成指勁跌２﹒３３％，創業板指繼續因寧德時代

（深：３００７５０）而跌近２％。

人行本周累計淨回籠４００億元（人民幣．下同）。半日兩市總成交５０１７億元，比上個

交易日同時段成交大減１３﹒７％。

中央政府在強調堅持「動態清零」的同時繼續保經濟，國務院總理李克強亦在５日主持召開

國務院常務會議，部署進一步為中小微企業和個體工商戶紓困舉措，以保市場主體穩就業；要求

確保６月３０日前全部退還小微企業、個體工商戶增值稅存量留抵稅額；今年國有大型銀行新增

普惠小微貸款１﹒６萬億元，引導銀行加強主動服務；要盡快出台支持平台經濟規範健康發展的

具體措施。在推動外貿保穩提質方面，提出五項措施幫扶外貿企業應對困難，助力穩經濟穩產業

鏈供應鏈。



＊中央堅持動態清零，旅遊民航齊跌＊



中共堅持動態清零總方針，市場擔憂嚴厲的封控措施繼續，將給消費業帶來持續壓力。旅遊

板塊早盤重挫，免稅購物巨頭中國中免（滬：６０１８８８）領跌，半日急瀉９﹒５％，天目湖

（滬：６０３１３６）跌６﹒９％，嶺南控股（深：０００５２４）跌６﹒８％。

民航股同受打擊，國航（滬：６０１１１１）盤中一度觸及跌停，半日仍瀉９％，南航

（滬：６０００２９）重挫７﹒４％，上海機場（滬：６００００９）跌５﹒９％，春秋航空

（滬：６０１０２１）插６﹒４％，吉祥航空 （滬：６０３８８５）跌５﹒８％，華夏航空

（深：００２９２８）跌５﹒３％，中國東航 （滬：６００１１５）跌３﹒８％。

昨日收盤跌停的海康威視（深：００２４１５）今早一度跌停，創２２個月新低，半日挫

９﹒８％，持續受美國計劃對該公司實施制裁的報道影響。



＊傳中國政府機構需更換本國產品，軟件股逆市漲＊



《彭博》引述知情人士報道，中國已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位

等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。消息刺激國產軟件股逆市急升，多股錄漲停

，中國軟件（滬：６００５３６）、浪潮軟件（滬：６００７５６）、復旦復華

（滬：６００６２４）、直真科技（深：００３００７）、海量數據（滬：６０３１３８）均漲

停，潤和軟件（深：３００３３９）飆１３﹒７％，金山辦公（滬：６８８１１１）漲７﹒３％

。

寧德時代（深：３００７５０）繼昨日大跌逾８％後，今早未止瀉再跌１％，半日轉升

０﹒６％，報３７８﹒２元。對於股價因業績遜預期而插水，寧德時代董事長曾毓群在業績說明

會上回應稱，作為快速成長的高科技企業，寧德時代２０１５年至２０２１年的營收、淨利潤年

復合增長率分別為５６％和５２％，其估值應參考世界級高科技企業早期水平。（ｃａ）

