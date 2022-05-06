【Ａ股震盪】滬綜指收挫２﹒２％險守三千，堅持清零添市場憂慮

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣匯價持續走弱，隔晚外圍市場大跌，中央政治局常委會５

日召開會議定調防疫總方針要毫不動搖堅持「動態清零」，要堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國

防疫方針政策的言行作鬥爭。滬深股市今日低開低走，防疫措施不放鬆，航空、旅遊股重挫，地

產股大跌，兩市超３４００股飄綠。

滬綜指在連續四日收高後面臨回吐壓力，低開１﹒８％後跌幅擴大至逾２％，盤中多次上演

三千點「攻防戰」，最終收跌２﹒１６％，報３００１﹒５６點，成功守住三千關。深成指勁跌

２﹒１４％，創業板指跌１﹒９％。Ａ股本周只有兩日市，一升一跌之下累跌１﹒５％。

人行本周累計淨回籠４００億元（人民幣．下同）。不過在缺乏外資參與下，交投在假期前

繼續淡靜，全日兩市成交７５９８億元，按日少１５﹒７％。

美匯指數上升，人民幣兌美元在岸價（ＣＮＹ）早段大跌逾６００點子，跌穿６﹒６８，離

岸價（ＣＮＨ）曾跌穿６﹒７２，均續創一年半低。

中央政府在強調堅持「動態清零」的同時繼續保經濟，國務院總理李克強亦在５日主持召開

國務院常務會議，部署進一步為中小微企業和個體工商戶紓困舉措，以保市場主體穩就業；要求

確保６月３０日前全部退還小微企業、個體工商戶增值稅存量留抵稅額；今年國有大型銀行新增

普惠小微貸款１﹒６萬億元，引導銀行加強主動服務；要盡快出台支持平台經濟規範健康發展的

具體措施。



＊人幣走弱房地產疲，堅持清零打擊民航＊



人幣匯率走弱，加上內地疫情持續，房地產板塊走低，中華企業（滬：６００６７５）、華

聯控股（深：００００３６）、中國武夷（深：０００７９７）、光大嘉寶

（滬：６００６２２）、天地源（滬：６００６６５）等多跌停。光明地產

（滬：６００７０８）跌９﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）、深深房Ａ

（深：００００２９）跌近７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌６﹒３％。

中央堅持動態清零，打擊一眾民航股，國航（滬：６０１１１１）盤中一度觸及跌停，收市

仍瀉７﹒９％；南航（滬：６０００２９）重挫６％，春秋航空（滬：６０１０２１）插５％，

吉祥航空（滬：６０３８８５）跌１﹒６％，華夏航空（深：００２９２８）跌１﹒５％，中國

東航（滬：６００１１５）跌３﹒２％。



＊核酸檢測或常態化，新冠檢測概念股普漲＊



「動態清零」下，核酸檢測或常態化，新冠檢測概念股普漲，塞力醫療

（滬：６０３７１６）和明德生物（深：００２９３２）漲停。三諾生物（深：３００２９８）

飆升１５﹒５％，迪安診斷（深：３００２４４）漲４﹒５％，安旭生物（滬：６８８０７５）

升３﹒９％，亞輝龍（滬：６８８５７５）升３﹒２％。

《彭博》引述知情人士報道，中國已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位

等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。消息刺激國產軟件股逆市急升，中國軟件

（滬：６００５３６）、浪潮軟件（滬：６００７５６）、復旦復華（滬：６００６２４）、直

真科技（深：００３００７）均漲停，潤和軟件（深：３００３３９）飆７﹒８％，海量數據

（滬：６０３１３８）升５﹒４％，金山辦公（滬：６８８１１１）漲２﹒８％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９０８﹒８１ －２﹒５３

上證綜合指數 ３００１﹒５６ －２﹒１６ ３４６２﹒００

深證綜合指數 １８５９﹒３９ －１﹒７１ ４１３６﹒００

上證Ｂ股指數 ２８９﹒２９ －０﹒８８ ２﹒４２

深證Ｂ股指數 １０３１﹒５６ －１﹒９３ ０﹒８９

上證１８０指數 ８３６２﹒１４ －２﹒７２

上證３８０指數 ５２７３﹒０８ －２﹒２０

深證成份指數 １０８０９﹒８８ －２﹒１４

中小創新指數 ２０２２﹒３０ －１﹒０３

深圳創業板指數 ２２４４﹒９７ －１﹒９０

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