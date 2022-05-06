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06/05/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中央更重視基建投資

　　《神州縱橫》上周習近平主持了一個中央財經委員會會議，研究了全面加強基建的問題。這
事十分重要，很可能是經濟政策的歷史性折點，因此值得仔細探討。
　
＊高度重視基建投入不足＊
　
　　會議提出了幾項十分重要的觀點：（一）雖然基建經多年努力已取得跨越式提升和一些世界
領先的成果，但與國家發展及安全保障的需要相比仍不適應。此乃「基建不足論」。（二）要由
基建取得經濟、社會、生態及安全等多方面效益，並由現代化基建來支持重大發展戰略及現代化
建設。此乃「基建必要論」。（三）要建立基建投入保障機制，推動政府及社會合力落實投入並
協調各方。這包括人力（含人才）、財力及物力（如用地用能等）。此乃「投入保障論」。（四
）在投入引導上要注意一些重要的技術性原則，如適度超前，和新舊基建並舉等。新基建要擴大
，舊基建要升級，故要優化投入。
　　以上幾點的重要性不容低估，頭兩項指明方向定了基調，基建不足及必須的觀點否定了近期
流行的各種謬誤說法。不少所謂「專家」鼓吹「基建飽和論」，「沒有好項目論」和「投資低效
論」等，現都被反駁了。有某些地方或領域的確出現了過度及低效投資，但這是導向失誤而非基
建整體的問題。失誤源自各地政府及企業錯誤決策，並涉及貪污及小團體利益等問題。
　
＊望能扭轉經濟頹勢＊
　
　　對當前宏觀經濟來說，會議真正提出了對症下藥的正確解決路向：一是更重視內需，二是更
重視投資特別是基建而非單靠消費拉動，三是可更好地利用財政資源，四是將宏調刺激重點由貨
幣轉向財政。顯然，今次中央的取向與筆者多年提出的非主流意見接近，政策糾偏雖遲了卻勝過
繼續執迷不悟。之前當局只微度降準及暫緩減息，已顯示頓悟前非。這令人對經濟前景可較為樂
觀。否則將實現西方最近的競相調低中國增長預測，這樣不單有利用抗禦筆者預計的快將出現的
世界綜合危機，也有利強化中國在大國博奕中的實力地位。顯然，今次會議「新政」出台，是基
於國內經濟低沉及國際形勢日益嚴峻的夾擊而來的，反映中央在緊急當頭及時調整策略。
　　筆者近期已多次發出國際危機漸近的預警，而這次會議亦討論了加強重大風險預警能力，要
有底線思維和有效應對部署。上述有關的經濟策略轉變，可視為關鍵性的應對危機部署之一。現
時方向初明，首務便是做好規劃工作和落實增加投入。就此筆者重中有必要出台重大投資引導方
案，至少有十萬億元的新增資金，和一系列的投向重點，只有如此才可盡快重振信心及扭轉經濟
頹勢。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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