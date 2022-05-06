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即市新聞

06/05/2022 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌６２１點失６﹒６８，兩連挫創一年半低

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨中間價大幅低開
４２６點子，其後跌勢加劇，一度跌穿６﹒６９關至６﹒６９８２，最終收報６﹒６８４５瀉
６２１點子，創２０２０年１１月１４日以來一年半新低，兩日累挫近一千點。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）盤中一度跌穿６﹒７３關，現跌３０３點子，報６﹒７１２５

　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６３３２，較上個交易日跌６６０點子，
創２０２０年１１月５日以來一年半新低，上個交易日報６﹒５６７２。

＊短期若結匯需求持續觀望，人幣貶值壓力將繼續上升＊

　　交易員稱，隔夜美股崩跌市場避險情緒升溫，美元指數重新攀升，同時境內市場購匯偏多也
施壓人民幣走勢；另外市場亦對動態清零政策下中國經濟增長前景有所擔憂。他們並表示，二季
度季節性購匯會增多，短期若結匯需求持續觀望，人民幣貶值壓力將繼續上升；不過後續美元指
數或見頂回落，還可能會緩解部分外部壓力。
　　澳新銀行策略師邢兆鵬最新點評稱，從預期來看，市場可能認為美國聯儲局之鷹很快見頂，
美元指數可能下半年回調。當前是人民幣匯率壓力最大的時期，三季度有望緩和；總的來看人民
幣可能在６﹒６－６﹒８區間。（ｊｔ）

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