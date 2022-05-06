【人行操作】人行繼續１００億逆回購利率持平，零回籠零投放

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行繼續進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操
作，為連續第１６日維持百億規模，中標利率持平２﹒１％。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，今日零回籠零投放。本周公開市場有６００億元逆
回購到期，本周累計淨回籠４００億元。（ｃａ）
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