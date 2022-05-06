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06/05/2022 15:20

【數據前瞻】機構料４月美元計出口增速放緩至３﹒２％進口跌幅擴

　　《經濟通通訊社６日專訊》海關總署將於下周一（９日）公布中國４月貿易數據。據《路透
》綜合近２０家機構預估中值顯示，內地新冠疫情防控措施升級，衝擊國內外供應鏈和港口運輸
，以美元計價４月出口同比增速料進一步放緩至３﹒２％（３月出口同比增１４﹒７％）；若真
如此，該增速將創２０２０年６月以來最低點。
　　與此同時，疫情壓制內需，疊加物流受阻、高基數等影響，當月進口同比降幅或擴大至３％
（３月進口同比跌０﹒１％），勢創２０２０年５月以來低點。但貿易順微升至５０６﹒５億美
元。
　　高盛認為，４月中國進口和出口的同比增速均較３月放緩。因疫情相關防控措施擾亂了國內
供應鏈，港口運營活動亦被推延。不過，浙商證券發布報告指出，應關注人民幣匯率貶值及出口
價格帶來的兩個利好。出口價格指數仍位於較高水平，考慮低基數和輸入性通脹的滯後作用，第
二季度出口價格同比大概率維持兩位數增長。
　
＊數據顯示港口外貿集裝箱吞吐量同比跌＊
　
　　興業銀行宏觀研究魯政委團隊稱，疫情反彈疊加疫情防控政策趨緊，或拖累４月出口同比增
速。具體而言，受疫情反彈影響，全國供應鏈壓力抬升，市場出貨量下降；同時，全國第一大集
裝箱港口上海港擁堵加劇，貨物出口運輸成本抬升。中港協數據顯示，４月中旬，中國八大樞紐
港口外貿集裝箱吞吐量中，外貿同比下降４﹒１％。
　　進口方面，內需疲軟疊加物流阻滯，４月進口同比讀數或進一步下跌。一方面，在國內疫情
反彈的需求下行期，進口需求同步走低；另一方面，上海市全域靜態管理，港口作業效率下降拖
累進口活動。（ｗｌ）

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