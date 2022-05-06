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即市新聞

06/05/2022 16:59

【新冠肺炎】彭博調查：近三分之二在滬日企工廠尚未恢復生產

　　《經濟通通訊社６日專訊》過去兩周，上海在繼續實行嚴格疫情封控的同時，致力讓一些符
合特定標準的企業復工復產。當局表示，截至５月４日，重點監測的１８００家工業企業中，復
工率超過７０％。不過據外電報道，在上海的多數日本工廠尚未恢復生產，這個調查結果與上海
市政府的數據存在差異。
　　據《彭博》報道，根據對上海市的日本企業調查結果，近三分之二的工廠尚未恢復生產，另
有２８％的工廠產能利用率不足３０％。在上海設有工廠的５４家企業中沒有一間恢復到計劃的
生產水平，而且只有３７％的企業獲准復產。該調查也表明，經濟活動恢復到正常水平還需要更
長時間。超過半數的日本企業表示他們無法採購到任何供應品，表明供應鏈問題依然嚴峻。
　
＊近２０％受訪者希望增加在第三國的產量＊
　
　　近９０％的受訪公司表示，復產遇到最大的問題是物流，其次是確保員工安全以及員工住宿
，從而可以實現「閉環管理」。這與一項對歐洲企業的調查結果類似，該調查顯示超過９０％的
受訪者稱，動態清零措施衝擊了供應鏈，８５％的受訪者稱難以獲得原物料或零組件用於生產。
　　絕大多數日本公司表示，他們正在努力重啟上海及周邊地區的生產。不過，３５％的受訪者
表示，他們還將增加在日本的產量以彌補損失的產量，而近２０％的受訪者希望增加在第三國的
產量。本次調查４月２７至３０日由上海日本商工俱樂部會進行。（ｗｌ）

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