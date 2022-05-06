【ＦＯＣＵＳ】「誠實豆沙包」挫英鎊，歐央行同騎虎難下

【ＦＯＣＵＳ】２２年來最激進步伐、１３年來最高水平、４年來最出其不意，說的就是美

、英、印央行最新的加息動作。隨著「最誠實的央行行長」貝利（Ａｎｄｒｅｗ

Ｂａｉｌｅｙ）預期，英國經濟今年底或現衰退，隔夜鎊匯兌美元急挫２％。跟美、英、新興市

場齊齊邁開緊縮步伐相比，長期對通脹視若無睹的歐洲央行又將何去何從？



＊「緊縮集結號」陣容愈見壯大＊



全球央行從「放水大合唱」到「緊縮集結號」的陣容愈見壯大。繼沙特、阿聯酋、卡塔爾

、巴林等一眾海灣國周四（５日）跟隨大佬美聯儲加息５０基點後；英國央行再宣布提高關鍵利

率２５基點至１％的２００９年２月以來最高水平，亦是去年１２月起連續四次政策會議加息。

而本周較早時，印度、澳洲央行分別突襲式加息４０基點、２５基點，巴西央行則二度重手加息

１００基點。

何解從發達經濟體到新興市場齊加、加、加？答案再簡單不過－－通脹。對此議題的看法

，英國央行總裁行長貝利無疑堪稱坦率典範。

相比聯儲主席鮑威爾去年３月將通脹稱為「暫時性（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）」幾乎信譽盡

失、昨日仍堅稱「預期我們將開始看到通脹趨於平緩（ｆｌａｔｔｅｎｉｎｇ ｏｕｔ）」，貝

利直認，物價上漲速度將進一步加劇，預期英國通脹１０月將突破１０％。

同樣，相比鮑威爾聲稱美國「有很好的機會實現軟著陸，在不出現衰退的情況下恢復價格

穩定」，貝利不諱言英國經濟或於末季負增長１％，及明年萎縮０﹒２５％。



＊應對通脹 ＶＳ 防債務危機重演＊



誠實的代價似不菲，儘管利率水平達１３年來最高，但隔夜英鎊兌美元急挫逾２％，錄大流

行

爆發以來最大單日跌幅，低見１﹒２３２２；兌歐元同挫１﹒４％，至去年底以來最低。

眼下最大的不確定性當屬自２０１４年起實施負利率至今的歐洲央行。一方面，歐元區通脹

４月錄７﹒５％，連續六個月刷新紀錄；面對能源價格飆升，歐盟卻企硬宣布逐步停止俄羅斯石

油進口。另一方面，眼見最鷹派的歐洲央行官員Ｒｏｂｅｒｔ Ｈｏｌｚｍａｎｎ呼籲６月加息

，意大利、西班牙、希臘、葡萄牙等國的１０年期債息全面飆升示威，德國１０年期債息同錄

２０１５年來首次觸及１％。擺在眼前的難題，簡而言之，如何既應對通脹，又防止債務危機重

演？

鑒於此，儘管歐元兌美元已下跌至２０１５年歐債危機時１﹒０５水平，但匯豐最新再踩多

腳，預期其在第四季前將跌至兌美元平價水平。歐元疲軟、日圓狂貶，蹺蹺板那頭的美元將如何

？無獨有偶，人幣兌美元中間價今日大幅調低６６０點子。綁好安全帶！

