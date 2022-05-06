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06/05/2022 12:59

【ＦＯＣＵＳ】「誠實豆沙包」挫英鎊，歐央行同騎虎難下

　　【ＦＯＣＵＳ】２２年來最激進步伐、１３年來最高水平、４年來最出其不意，說的就是美
、英、印央行最新的加息動作。隨著「最誠實的央行行長」貝利（Ａｎｄｒｅｗ　
Ｂａｉｌｅｙ）預期，英國經濟今年底或現衰退，隔夜鎊匯兌美元急挫２％。跟美、英、新興市
場齊齊邁開緊縮步伐相比，長期對通脹視若無睹的歐洲央行又將何去何從？

＊「緊縮集結號」陣容愈見壯大＊

　　全球央行從「放水大合唱」到「緊縮集結號」的陣容愈見壯大。繼沙特、阿聯酋、卡塔爾
、巴林等一眾海灣國周四（５日）跟隨大佬美聯儲加息５０基點後；英國央行再宣布提高關鍵利
率２５基點至１％的２００９年２月以來最高水平，亦是去年１２月起連續四次政策會議加息。
而本周較早時，印度、澳洲央行分別突襲式加息４０基點、２５基點，巴西央行則二度重手加息
１００基點。
　　何解從發達經濟體到新興市場齊加、加、加？答案再簡單不過－－通脹。對此議題的看法
，英國央行總裁行長貝利無疑堪稱坦率典範。
　　相比聯儲主席鮑威爾去年３月將通脹稱為「暫時性（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）」幾乎信譽盡
失、昨日仍堅稱「預期我們將開始看到通脹趨於平緩（ｆｌａｔｔｅｎｉｎｇ　ｏｕｔ）」，貝
利直認，物價上漲速度將進一步加劇，預期英國通脹１０月將突破１０％。
　　同樣，相比鮑威爾聲稱美國「有很好的機會實現軟著陸，在不出現衰退的情況下恢復價格
穩定」，貝利不諱言英國經濟或於末季負增長１％，及明年萎縮０﹒２５％。

＊應對通脹　ＶＳ　防債務危機重演＊

　　誠實的代價似不菲，儘管利率水平達１３年來最高，但隔夜英鎊兌美元急挫逾２％，錄大流

爆發以來最大單日跌幅，低見１﹒２３２２；兌歐元同挫１﹒４％，至去年底以來最低。
　　眼下最大的不確定性當屬自２０１４年起實施負利率至今的歐洲央行。一方面，歐元區通脹
４月錄７﹒５％，連續六個月刷新紀錄；面對能源價格飆升，歐盟卻企硬宣布逐步停止俄羅斯石
油進口。另一方面，眼見最鷹派的歐洲央行官員Ｒｏｂｅｒｔ　Ｈｏｌｚｍａｎｎ呼籲６月加息
，意大利、西班牙、希臘、葡萄牙等國的１０年期債息全面飆升示威，德國１０年期債息同錄
２０１５年來首次觸及１％。擺在眼前的難題，簡而言之，如何既應對通脹，又防止債務危機重
演？
　　鑒於此，儘管歐元兌美元已下跌至２０１５年歐債危機時１﹒０５水平，但匯豐最新再踩多
腳，預期其在第四季前將跌至兌美元平價水平。歐元疲軟、日圓狂貶，蹺蹺板那頭的美元將如何
？無獨有偶，人幣兌美元中間價今日大幅調低６６０點子。綁好安全帶！

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