【大國博弈】秦剛：華府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅

《經濟通通訊社６日專訊》中國駐美大使秦剛日前接受美國《福布斯》雜誌專訪時表示，當

前中美經貿合作面臨一些困難和挑戰，這些不穩定不確定性主要來自美方。希望美方停止將商業

合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。中美經貿合作不應該局限

於你買我賣，而應擴展到可持續發展方面，探討兩國如何相互借鑒和幫助，實現綠色低碳轉型。

中美作為世界前兩大經濟體需要加強協調合作，在推動世界經濟盡快復甦方面發揮領導作用。

談到中美第一階段經貿協議時，秦剛強調，中國歷來信守承諾，又指雙方已經取得進展，應

該繼續交談。秦剛又指特朗普政府徵收的關稅對雙方都有害，並批評美國以國家安全和勞工為由

，將１０００多家中國公司列入黑名單，包括國企及民企。秦剛指商業和貿易正在被政治化，加

上新冠疫情，導致中國企業近年對美國的投資銳減。

秦剛又指，中方從美國購買了更多商品，在知識產權保護、農產品市場准入、金融服務等方

面取得了顯著進展，還就對美反制關稅實行市場化排除。希望雙方本著相互尊重和諒解原則，通

過對話談判找到雙方都能接受的解決方案。美國政府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅。



＊８２％美國人對華持負面觀感，秦剛：不客觀＊



美國皮尤研究中心所做的民調數據顯示，中國的實力和影響力愈發被美國人視為一種威脅，

８２％受訪美國人對中國抱持負面觀感，比例創新高，６７％的受訪美國人視中國為主要威脅，

比例較２０２０年上升５個百分點，更較２０１３年上升２３個百分點。

不過秦剛對結果表示異議，指調查「未能讓人們了解中美關係的全貌與關係關係」，他認為調

查並不客觀。剛剛訪問美國中西部三州的秦剛指出，在美國遇到了不同社區的人，「沒有人告訴

的他們不喜歡中國，大多數人都說他們對中國很感興趣，希望中美關係好。他們想和中國做生意

、想學中文、想去中國。」（ｃａ）（ｚｚ）



