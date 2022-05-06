  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2022 09:17

【大國博弈】秦剛：華府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國駐美大使秦剛日前接受美國《福布斯》雜誌專訪時表示，當
前中美經貿合作面臨一些困難和挑戰，這些不穩定不確定性主要來自美方。希望美方停止將商業
合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。中美經貿合作不應該局限
於你買我賣，而應擴展到可持續發展方面，探討兩國如何相互借鑒和幫助，實現綠色低碳轉型。
中美作為世界前兩大經濟體需要加強協調合作，在推動世界經濟盡快復甦方面發揮領導作用。
　　談到中美第一階段經貿協議時，秦剛強調，中國歷來信守承諾，又指雙方已經取得進展，應
該繼續交談。秦剛又指特朗普政府徵收的關稅對雙方都有害，並批評美國以國家安全和勞工為由
，將１０００多家中國公司列入黑名單，包括國企及民企。秦剛指商業和貿易正在被政治化，加
上新冠疫情，導致中國企業近年對美國的投資銳減。
　　秦剛又指，中方從美國購買了更多商品，在知識產權保護、農產品市場准入、金融服務等方
面取得了顯著進展，還就對美反制關稅實行市場化排除。希望雙方本著相互尊重和諒解原則，通
過對話談判找到雙方都能接受的解決方案。美國政府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅。

＊８２％美國人對華持負面觀感，秦剛：不客觀＊

　　美國皮尤研究中心所做的民調數據顯示，中國的實力和影響力愈發被美國人視為一種威脅，
８２％受訪美國人對中國抱持負面觀感，比例創新高，６７％的受訪美國人視中國為主要威脅，
比例較２０２０年上升５個百分點，更較２０１３年上升２３個百分點。
　不過秦剛對結果表示異議，指調查「未能讓人們了解中美關係的全貌與關係關係」，他認為調
查並不客觀。剛剛訪問美國中西部三州的秦剛指出，在美國遇到了不同社區的人，「沒有人告訴
的他們不喜歡中國，大多數人都說他們對中國很感興趣，希望中美關係好。他們想和中國做生意
、想學中文、想去中國。」（ｃａ）（ｚｚ）
　　

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/05/2022
【虛幣世界】美股道指急瀉千點，加密貨幣一同下挫
中國故事05/05/2022
《神州經脈》財新服務業PMI大走樣　更多中概入美臨時摘牌名單
財經熱話05/05/2022
百威季績強勁高盛唱好　股價曾飆逾一成　啤酒股首選？
財經熱話05/05/2022
【美國加息】渣打料聯儲局年內再加息合共1厘　港息上調壓力不大
財經熱話05/05/2022
【國泰高飛】連敬涵薦兩復甦股　落後、強勢股任君選擇！
財經熱話05/05/2022
【美國加息】余偉文：美加息不影響港貨幣穩定　無明顯流動性風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金