【大國博弈】戴琪：將就中國貨關稅展開諮詢以確定對經濟潛在影響

《經濟通通訊社６日專訊》美國貿易代表戴琪表示，在評估對中國貨的懲罰性關稅一事時，

將展開全面諮詢程序，並收集廣泛行業意見，以確定對其關稅對經濟所產生的潛在影響。

戴琪到訪加拿大首都渥太華，她強調，任何有關加徵中國貨關稅的決定並不會憑空行動，而

諮詢過程將是何其重要，並會聆聽所有持份者的意見。

本周初，戴琪曾表示將考慮使用所有工具應對通脹上升，包括降低中國輸往美國的商品關稅

，但並非為首選，若要執行需要進一步研究並以保持中期目標為原則。

被問及向中國貨徵收關稅做法是否迫使中國兌現首階段貿協承諾的重要工具時，戴琪指出，

將專注於兩國長期的貿易關係，在聚焦考慮與中國的競爭能力的持續有效策略的同時，也希望紓

緩美國一般家庭當前的生活困難。



＊ＵＳＴＲ對中國貨品徵收關稅進行全面評估＊



美國貿易代表處（ＵＳＴＲ）同日發出通知，表示將就２０１８年開始，因應「３０１條款

」對中國貨品徵收關稅的情況進行全面評估。

ＵＳＴＲ稱，將於５月７日至７月５日期間進行首階段收集業界意見，涉及價值３４０億美

元中國貨；於６月２４日至８月２２日期間進行第二輪收集業界意見，涉及１６０億美元中國貨

。

美國商界近期有聲音促請全面撤銷針對中國貨加徵關稅的做法，目的是降低美國通脹。

（ｃａ）

