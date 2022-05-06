【新冠疫苗】重啟網上申報平台，郵局增處理臨時疫苗通行證名額

《經濟通通訊社６日專訊》政府宣布，為提供多一個渠道讓市民申報其非本地新冠疫苗接種

紀錄，以獲取「臨時疫苗通行證」及「康復紀錄二維碼」，當局計劃重新推出非本地疫苗接種紀

錄的網上申報平台，目前正更新系統功能，會盡快公布詳情。



＊郵局每日名額下周增至３０００個＊



食物及衞生局表示，持非本地接種紀錄的在港人士，包括曾接種的康復者，仍可到１８間

指定郵局申報。隨著「疫苗通行證」已進入第二階段，而第三階段亦將於５月３１日起開始實施

，香港郵政已調配內部人手，並增加服務櫃位，由今日起每日處理名額由早前的１２００個倍增

至２４００個，下星期起增至３０００個。

局方重申，只有３００本月１至４日抵港，須接受強制檢疫的人士，以及本月起從內地或

澳門入境，而毋須接受檢疫的人士，即是包括透過回港易或來港易抵港的人士，才需到指定郵局

獲取「臨時疫苗通行證」。



＊郵政工會：處理臨時疫苗通行證加重工作量＊



香港郵政局員工會主席卓信表示，大部分郵局都出現申請人龍，以北角七姊妹道、中環郵政

總局等最為嚴重，每日派籌數目需視乎個別郵局規模，現時郵局已全開櫃位處理，憂慮相關申請

會增加前線工作量，亦影響市民的日常投寄服務，就算增加人手，亦無助加快處理，或需加班應

付。（ａｃ）





