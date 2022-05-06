【紓困措施】受暫緩追租條例影響業主即日起可申請特惠貸款計劃

《經濟通通訊社６日專訊》金管局公布，由今日起，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」將接

受個別受暫緩追討欠租安排影響的業主申請，申請期至今年１０月３１日止。

《商業租戶短期保護措施（２０１９冠狀病毒病疫情）條例》在今年５月１日生效，為處

於指明處所且業務受２０１９冠狀病毒病第五波疫情重創的商業租戶提供短期保護。《條例》訂

定暫緩追討欠租安排，禁止業主在一段指明的短暫期間，對指定行業未能如期繳交租金的商業租

戶採取若干行動。就此，政府早前宣布透過計劃向持有指明商用處所並依賴有關的租金收入維生

的受影響個人業主提供免息貸款。



＊貸款上限１０萬元，還款期最長五年＊



合資格業主須為年滿１８歲的香港居民，合法及實益擁有完全或主要用於屬《條例》所界定

為指明處所的物業，並依賴有關租金收入維生但受暫緩追討欠租安排影響，而在今年１月１日至

《條例》指明的保護期屆滿期間至少一個月暫時失去至少兩成每月租金收入。合資格申請人可獲

得的貸款額相等於申請人可就其指明處所收取每月租金的三倍，上限為１０萬元。還款期最長五

年，可選擇首六個月無需還款，以減輕即時還款的壓力。

由今日起，以下１１家參與計劃的貸款機構將接受個別受影響業主的申請，包括中銀香港

（０２３８８）、東亞銀行（０００２３）、中信銀行（國際）、中國建設銀行（亞洲）、集友

銀行、大新銀行（０２３５６）、恒生銀行（０００１１）、香港上海匯豐銀行、南洋商業銀行

、上海商業銀行，以及渣打香港。（ｂｎ）

