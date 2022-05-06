【香港政情】新一屆政治委任官員停止凍薪回復應有水平

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官會同行政會議在５月３日接納了「香港特別行政區行政

會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」就第六屆特區政府政治委任官員的

薪酬條款提出的建議。包括政治委任官員的薪酬將按按財委會於２０１７年批准的機制把現金薪

酬回復至應有水平，而不應被視作加薪。



＊凍薪只適用於第五屆政府政治委任官員＊



政府發言人表示，獨立委員會注意到，在新冠肺炎疫情下，行政長官決定政治委任官員的薪

酬在２０２０年及２０２１年均不上調。因此現時政治委任官員的現金薪酬凍結在２０１９年７

月的水平，直至今年６月３０日。獨立委員會認為，凍結政治委任官員薪酬的措施是第五屆特區

政府基於當前社會、經濟及政治環境所作的決定。凍薪屬自願性質，應只適用於第五屆特區政府

的政治委任官員。



＊維持司局長之間薪酬差距＊



獨立委員會建議第六屆特區政府各層級的司長之間和與局長之間的薪酬差距應維持在現時

３﹒５％的水平，而副局長的現金薪酬則繼續定於局長現金薪酬的６５％、７０％或７５％，又

建議各司長或局長所委聘每名政治助理的薪酬上限繼續設定為局長薪酬的３５％。司長或局長可

繼續根據個別政治助理須履行的職能，自行決定有關職位實際薪酬水平，最高以局長薪酬的

３５％為限。各司長或局長可決定將節省下來未動用的款項重新調配，用以獲取其他支援，務求

以最具成本效益的方式達到所屬部門或政策局的目標。



＊可累積年假上限增至３３個工作天＊



政府發言人又指，獨立委員會注意到，目前政治委任官員最多可累積的年假為２２個工作天

，而所有累積假期會在其離任時被撤銷。委員會認為，在限定２２個工作天年假的範圍內，應提

供適度的彈性，容許政治委任官員把部分未放取的年假結轉至翌年，以及在離任時把部分未放取

的假期折算為現金。政府接納獨立委員會認為，由第六屆特區政府開始，政治委任官員可累積的

年假上限由２２個工作天增至３３個工作天，而在政治委任官員辭職、合約終止或任期屆滿時，

可把不多於可享年假半數（即１１個工作天）的未放取年假折算為現金的建議。（ｃｌ）

