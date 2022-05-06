【新冠肺炎】政府在機場「檢測待行」加入額外快速抗原測試安排

《經濟通通訊社６日專訊》政府公布，將由５月９日起於機場「檢測待行」中加入額外快速

抗原測試，以加強抵港人士的檢測安排，更早發現並隔離感染者，同時優化由機場到指定檢疫酒

店的閉環管理流程，縮短抵港人士在機場等候的時間。

政府發言人表示，有關安排能確保輸入風險繼續得以嚴格管控，同時可以進一步縮短相關抵

港乘客在機場逗留的時間。



＊快測陰性後可被送往檢疫酒店＊



由５月９日凌晨零時起，如相關人士的快速抗原測試結果呈陰性，便可前往辦理入境手續，

並在閉環管理下由指定車輛送往指定檢疫酒店，等候核酸檢測結果和接受強制檢疫。如其核酸檢

測結果同樣呈陰性，相關檢疫人士可繼續於指定檢疫酒店接受檢疫，每天進行快速抗原測試，以

及於抵港第５天及第１２天進行核酸檢測。

如相關抵港人士在「檢測待行」或檢疫期間的快速抗原測試或核酸檢測結果呈陽性並確診，

沒有明顯病徵亦無需醫學支援的人士會被送往社區隔離設施酒店進行隔離，需要治療的人士則會

被送往公立醫院設施接受治療監察。若檢測的結果呈陽性但病毒量偏低，而相關抵港人士為９０

日內曾感染病毒的康復人士，衞生署會考慮是否不界定為確診，並容許該抵港人士繼續留在指定

檢疫酒店進行強制檢疫。



＊不適用於經「回港易」計劃來港者＊



上述安排將不適用於從內地或澳門經香港國際機場抵港而須進行家居檢疫的人士，經「回港

易」或「來港易」計劃來港而獲豁免強制檢疫的人士，或其他無須在指定檢疫酒店進行強制檢疫

的來港人士。相關抵港人士須在機場臨時樣本採集中心接受核酸檢測，並在核酸檢測陰性結果獲

確認後，方可前往辦理入境手續。（ｃｌ）

