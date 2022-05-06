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06/05/2022 17:51

【香港政情】林方達疑為賣淫集團訂房被捕，警方調查其與集團關係

　　《經濟通通訊社６日專訊》警方於本月４、５日搗破一個賣淫集團，拘捕５人，包括２名集
團主腦，他們同為Ｔｅｌｅｇｒａｍ頻道的控制人和操控人，另外３名男子，包括報稱模特兒、
報稱裝修工人及姓林３０歲報稱公務員的男子，警方相信３名男子，分別為協助主腦安排嫖客、
負責預訂酒店房間及辦理入住手續供賣淫之用，收取犯罪得益。據悉，其中一人是沙田民政事務
助理專員林方達。

＊林姓公務員已保釋候查＊

　　警方西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫指，被捕姓林公務員，在民政事務處工作，暫時
未有證顯示他參與賣淫集團運作。警方初步調查相信，姓林男子主要協助租房，警方留意到有報
道指他為賺取信用卡或酒店會籍積分，不知房間用作賣淫，警方會以此為其中一個調查方向，亦
會再調查他與集團之間的關係，以及是否與其工作有衝突。該名男子已獲准保釋候查，其餘４人
現正扣查。
　　警方指，該賣淫集團長期租用一間位於尖沙咀高級酒店房間。警方前日採取行動，拘捕５人
，包括兩名集團主腦，負責控制兩個Ｔｅｌｅｇｒａｍ賣淫頻道，另外３人負責安排嫖客、安排
酒店房間，及收取利益。（ｃｌ）（ｚｚ）

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