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06/05/2022 09:53

【外圍經濟】智利央行加息１﹒２５厘至８﹒２５厘，超過市場預期

　　《經濟通通訊社６日專訊》智利央行將其主要利率上調１２５個基點，希望把高企的消費者
物價和通脹預期帶回目標水平。
　　由智利央行貨幣政策委員會周四（５日）宣布將隔夜利率上調至８﹒２５厘。今次智利加息
幅度大於《彭博》訪問的分析員預期。１１人預期加息１厘；１人預期連續第三次加息１﹒５厘
；兩人預期加息０﹒７５厘，另有兩人預期加息半厘。
　　通脹近期升溫，其短期展望亦高於央行在３月貨幣政策報告中的預測。央行在聲明中指出，
這種狀況加劇了通脹局面的風險，並指政策利率目前接近上一份季度報告中暗示的政策利率走勢
上限。
　　消費者物價目前承受來自去年緊急刺激計劃的餘力和燃料加價的壓力，意味著年度通脹在４
月很有可能達到１０﹒１％。投資者相信生活成本升幅將於兩年內突破３％目標。
　　自從去年７月以來，央行已合共加息７﹒７５厘。此外，政府已公布了連串措施，來緩和燃
料和電力價格的影響。智利國會上月亦否決新一輪提早領取退休金的建議，因為這曾帶動了消費

　　智利今次加息前，美國聯儲局和巴西央行周三（４日）都已分別加息。哥倫比亞央行上周亦
已將借貸利率上調至５年高位。（ａｌ）

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