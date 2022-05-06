【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒１億人幣，買中海油沽藥明

《經濟通通訊社６日專訊》昨日（５日）恒指高開２９３點，報２１１６３點。最高升

４１５點報２１２８４點，最低跌９２點報２０７７６點。恒指收報２０７９３點，跌７６點或

０﹒３６％。

按額度計算，北水全日淨流入５﹒１億元人民幣，減少８６﹒７％。北水淨買入最多的個股

依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）；淨賣

出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、比亞迪股份

（０１２１１）。

主板成交１００７﹒２６億元增加３９％。其中港股通成交３０９﹒３億元，佔總成交

３０﹒７％。



＊歐盟擬禁俄能源進口推升油價＊



歐盟４日公布針對俄羅斯的第六輪制裁措，包括在未來半年分階段禁止入口俄羅斯石油、在

年底禁止俄羅斯精煉油，及將俄羅斯最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Ｓｂｅｒｂａｎｋ）剔

出全球支付系統ＳＷＩＦＴ，是俄烏戰事爆發以來歐盟提出的最嚴厲制裁。預料歐盟２７個成員

國最早本周內通過該制裁草案。

歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會稱，俄羅斯總統普京必須為入侵烏克蘭付出高昂的代價

，歐盟將在半年內逐步禁運俄羅斯原油，並在本年底前淘汰俄國石油產品。

市場憂慮相關舉措令供應變得緊張，油價顯著反彈。「三桶油」高開高走，中石油

（００８５７）、中石化（００３８６）連升６日，全日分別漲逾２％及升０﹒５％，中海油升

０﹒７％。

中國海洋石油升０﹒７３％報１１﹒０２元，北水淨買入６﹒７億元；美團升０﹒１２％報

１６４﹒７元，北水淨買入６﹒６億元；香港交易所升１﹒３％報３４１﹒６元，北水淨買入２

億元。

藥明生物跌５﹒４１％報５４﹒２元，北水淨賣出３﹒２億元；騰訊控股跌０﹒５４％報

３６６﹒４元，北水淨賣出２﹒２億元；比亞迪股份升０﹒７６％報２３８﹒４元，北水淨賣出

１﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國海洋石油 （００８８３） ６﹒６６

美團 （０３６９０） ６﹒６４

香港交易所 （００３８８） １﹒９７

安踏體育 （０２０２０） １﹒７９

快手 （０１０２４） １﹒７７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物 （０２２６９） －３﹒２０

騰訊控股 （００７００） －２﹒２３

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒２３

中國神華 （０１０８８） －０﹒７６

中國移動 （００９４１） －０﹒５９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

