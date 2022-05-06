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06/05/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒１億人幣，買中海油沽藥明

　　《經濟通通訊社６日專訊》昨日（５日）恒指高開２９３點，報２１１６３點。最高升
４１５點報２１２８４點，最低跌９２點報２０７７６點。恒指收報２０７９３點，跌７６點或
０﹒３６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５﹒１億元人民幣，減少８６﹒７％。北水淨買入最多的個股
依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）；淨賣
出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、比亞迪股份
（０１２１１）。
　　主板成交１００７﹒２６億元增加３９％。其中港股通成交３０９﹒３億元，佔總成交
３０﹒７％。

＊歐盟擬禁俄能源進口推升油價＊

　　歐盟４日公布針對俄羅斯的第六輪制裁措，包括在未來半年分階段禁止入口俄羅斯石油、在
年底禁止俄羅斯精煉油，及將俄羅斯最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Ｓｂｅｒｂａｎｋ）剔
出全球支付系統ＳＷＩＦＴ，是俄烏戰事爆發以來歐盟提出的最嚴厲制裁。預料歐盟２７個成員
國最早本周內通過該制裁草案。
　　歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會稱，俄羅斯總統普京必須為入侵烏克蘭付出高昂的代價
，歐盟將在半年內逐步禁運俄羅斯原油，並在本年底前淘汰俄國石油產品。
　　市場憂慮相關舉措令供應變得緊張，油價顯著反彈。「三桶油」高開高走，中石油
（００８５７）、中石化（００３８６）連升６日，全日分別漲逾２％及升０﹒５％，中海油升
０﹒７％。
　　中國海洋石油升０﹒７３％報１１﹒０２元，北水淨買入６﹒７億元；美團升０﹒１２％報
１６４﹒７元，北水淨買入６﹒６億元；香港交易所升１﹒３％報３４１﹒６元，北水淨買入２
億元。
　　藥明生物跌５﹒４１％報５４﹒２元，北水淨賣出３﹒２億元；騰訊控股跌０﹒５４％報
３６６﹒４元，北水淨賣出２﹒２億元；比亞迪股份升０﹒７６％報２３８﹒４元，北水淨賣出
１﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　６﹒６６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒６４
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　１﹒９７
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　１﹒７９
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－３﹒２０
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－２﹒２３
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒２３
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－０﹒７６
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－０﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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