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10/05/2022 10:46

《每周華語－黃溢華》晶片可以再強勁、再細小嗎？

　　《每周華語》美國股債兩巿極為波動。即使是優質的科技股回吐壓力近周亦見巨大。有實質
的科研成果支持，又有巨大的需求，企業價值有一定的保證。事實上，不久前，「Ｉｎｔｅｌ」
也往以色列找尋科研合作，行內大企業各出奇謀，力保巿場。
　
　　一百多年前的量子力學，為我們打開甚多「不可能」的現象，最終是理論轉化為大賣的商業
產品及巿值驚人的上巿企業。晶片世界，由量子理論推動。不少晶片企業的創辦人都是物理學家
╱科學家。當然也有例外，但核心推動的力量主打由基礎科研出發。晶片的功能日多，也日見細
小！但高速運算產生高熱！散熱非一件易事，而晶片可以更為細小嗎？而它的功能同時倍增？理
論給了答案。再細小，也有限制，而太熱的晶片，亦可以花上很多電力╱冷氣去降溫。可見誰可
突破「細」的限制，那麼誰人便可領先其他的競爭者了。匈牙利、奧地利、丹麥、美英蘇一百多
年前於量子力學已起步。
　
　　丹麥及奧地利更為偉大的量子力學科學家發行了特別紀念鈔票。如果無百多年前的超乎想像
力的科學家，今天不可能有晶片世界，資訊科技亦不可以大躍進。可見晶片股╱科技股與科學╱
基礎研究不可分割。創科？應用創科？不可混為一談。而科研技術，由原子筆筆尖的小鋼珠到引
擎都不可有失：必須掌握。無真正基本的科研掌握及生產╱量產技術，談不上走上「創科」之路

　
　　ｍＲＮＡ早於３０多４０年前已存在，理論有，可掌握。量產又如何？今時今日，創科面向
巿場，有「大」巿場，但無量產的科研╱科技之生產線配合，有大生意也成不了大事，拿不下大
單子，有大單子才有資本！才可上巿集資。
　
　　晶片已不是有大量「ＩＣ」功能的基本產物。今時今日，晶片早已多樣化，有極多功能。「
ＡＩ」「晶片」已成為生產常態，而晶片與其他學科╱科研早已融合，因而晶片重要性日廣，產
品於不同巿場都有應用。
　
　　利用晶片加上「生物」概念，相信早有大量研究，應用方面，目前仍未大量採用，但晶片加
生物科技的大量應用，相信只是時間的問題。不少玩具今天也有採用晶片。人與電腦下棋，也因
為有晶片及軟件可「學習」，而成為事實。
　
　　消費者享用了很多方便，用了不少一代又一代的新產品，也不知道不是因為一百多年前「無
人信」的理論，發展出晶片，才有電腦及很多科研產品，提高生產力，方便日常生活及提供全新
的產品、生活世界。
　
　　幾十年前，有「電郵」，再有「互聯網」，又有今天的高速資訊傳輸！無強力的晶片功能，
不可能有快速的「５Ｇ」等科技產品。
　
　　但晶片設計「無極限」嗎？生產可不斷以低成本地量產嗎？如太陽「伯伯」不開心，發出超
巨大的電磁波，我們的晶片世界可能「失效」，至少短時間「失效」，那麼太多的晶片世界，亦
有隱憂了！而太多太多的晶片產品：超熱之下，地球「叔叔」也不「合皮」。因而必須要有新科
研、新平台，否則晶片也有「用盡」的一刻。
　
　　科技創新多樣化。「石磨藍」牛仔褲也須要科研╱科技，因而全球大賣！不是口號的「創新
」，而是投入╱產出的實物。
　
　　量產晶片也非一件易事。科研有成果，也須要巿場、生產線及成本合理，企業有利潤才可以
執行。不少產品周期不長，因而企業失去巿場、需求便有倒閉的可能。１９７０年前後的１０年
，湧現不少新科企，今天仍存在領軍的不出１０間。高科研、創新須要大量資本投入，集資不易
呢！
《資深市場人士　黃溢華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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