《油金掠影》沙特降原油價格，內地出口數據弱，油金齊挫

《經濟通通訊社１０日專訊》沙特阿拉伯國營石油公司宣布，將下調歐洲、亞洲和地中海地

區６月份所有類別的原油價格，而中國最新公布的４月出口數據只按年增長３﹒９％，創２年新

低，加劇市場對原油需求的憂慮，隔晚油價顯著受壓。

紐約期油收市跌６﹒６８美元或６﹒１％，報每桶１０３﹒０９美元；布蘭特期油收市跌

６﹒４５美元或５﹒７％，報每桶１０５﹒９４美元。

另一方面，截至５月３日當周，投資者將２４種主要期貨合約中的看升商品押注下降至４個

月低位。有市場分析認為，能源板塊從２月２２日俄烏戰爭爆發前，以及中國封城開始前的最近

高位開始回落２３％，主因內地政府加強疫情防控、通漲升溫、美國收緊貨幣政策，以及處於多

年高位的精煉石油產品價格等。



＊美元債息攀升，金價跌逾１％＊



美國公布通脹數據前夕，美元指數及美國１０年期債息走勢攀升，熱錢繼續轉移至美元，金

價下跌。紐約期金紐約期金價格收市跌２４﹒２美元或１﹒３％，報每盎司１８５８﹒６美元。

ＩＣＥ美元指數上日盤中一度突破１０４，刷新２０年高位。此外，美國１０年期國債孳息

率周一盤中一度突破３﹒２％，為２０１８年美國上一次經濟衰退期間出現的高位。

其他貴金屬方面，白銀下跌２﹒５％，報每盎司２１﹒８２美元；鉑金下跌１﹒８％，報每

盎司９３８﹒５美元；鈀金就上升１﹒９％，報每盎司２０６１﹒５美元。（ｅｒ）

