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即市新聞

10/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》怎樣看港股後市？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。近日美股走勢非常飄忽，港股自然亦難免會呈現
波動。若參考上月５月份指數期貨大戶加權平均開倉水平的變化，本周五（１３日）收市前港股
大市的整體走向應屬向上。然而，於本月首四個交易日，港股的表現先軟後急挫，自然令好友感
到失望。長周末前，筆者已經表明不敢輕視上周五（６日）呈現的急跌浪；雖謂這個跌浪的下跌
動力來自美股的龐大沽壓，港股自身的上升動力亦屬不足。
　　再次提醒大家，港股今天（１０日）必須掉頭回升；否則，「指數期貨大戶平均開倉水平」
分析法於本月將會不常見的失效。無論如何，客觀而言，經過一年多的持續下跌，即使港股長期
仍未見底，中期反彈浪應快或應已展開，短線投機者與中線投資者皆可開始留意入市圖利的良機
。但須提醒大家的，為轉角市出現前，港股仍有一定的再跌空間。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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