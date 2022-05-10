《運籌帷幄－梁業豪》怎樣看港股後市？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和

４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。近日美股走勢非常飄忽，港股自然亦難免會呈現

波動。若參考上月５月份指數期貨大戶加權平均開倉水平的變化，本周五（１３日）收市前港股

大市的整體走向應屬向上。然而，於本月首四個交易日，港股的表現先軟後急挫，自然令好友感

到失望。長周末前，筆者已經表明不敢輕視上周五（６日）呈現的急跌浪；雖謂這個跌浪的下跌

動力來自美股的龐大沽壓，港股自身的上升動力亦屬不足。

再次提醒大家，港股今天（１０日）必須掉頭回升；否則，「指數期貨大戶平均開倉水平」

分析法於本月將會不常見的失效。無論如何，客觀而言，經過一年多的持續下跌，即使港股長期

仍未見底，中期反彈浪應快或應已展開，短線投機者與中線投資者皆可開始留意入市圖利的良機

。但須提醒大家的，為轉角市出現前，港股仍有一定的再跌空間。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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