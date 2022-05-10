《套期保值－蕭猷華》化肥價格上漲，哪隻農產品最值博？

《套期保值》環球通脹肆虐，食品價格急升，商品價格指數屢創新高，ＣＲＢ Ｉｎｄｅｘ

涵蓋了四種大宗商品類別，分別是農產品４１％、能源３９％、工業金屬１３％、貴金屬７％，

當中包括１９種大宗商品的價格。自從全球爆發第一波疫情開始，即２０２０年３月，ＣＲＢ

Ｉｎｄｅｘ由１２０點升至上周的３１０點，升幅超過１﹒５倍，單計２０２２年，ＣＲＢ

Ｉｎｄｅｘ也上升３５％，

疫情、供應鏈斷裂、俄烏戰爭、天氣因素、保護主義，都是令到商品價格上升的主要因素，

資源供應失衡，導致通脹急升，美國３月消費物價指數再創４０年高位，升至８﹒５％，美聯儲

不得不大幅加息去壓制通脹，不過今次通脹是由供應失衡導致，加息只能抑制需求，拖慢經濟增

長。

近年，農產品市場升勢尤其誇張，小麥價格由２０２０年初的每蒲式耳５５０美仙，升至今

年最高的１３８０美仙，升幅超過１﹒５倍。地緣局勢緊張，俄羅斯與烏克蘭是主要小麥出口國

，兩國佔全球小麥產量達３０％，俄烏戰爭，當地物流阻滯，烏克蘭小麥出口大受影響。另一方

面，由於全球暖化，極端天氣頻繁，今年印度小麥種植地區受到炎熱乾旱影響，預計該國小麥產

量會大幅減少。

與此同時，世界銀行上月發表報告指出，糧食危機將會持續數月，甚至可能延續到明年，由

於能源、肥料短缺，化肥價格較去年平均上漲了７０％，導致很多農民負擔不起高昂的化肥價格

，不得不減少使用量，化肥用得少，產量就會少，惡性循環，食品價格就會上漲，全球人類都遭

殃。

此外，俄羅斯總統普京上月指出，延長化肥出口限制至８月底，化肥供應短期難以緩解，美

國農民為了降低成本，轉為增加種植大豆，減少種植小麥，因為豆科植物一般可以用較少肥料。

故此，今年美國小麥產量或進一步減少，勢必影響全球供應量，小麥價格有機會進一步上漲。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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