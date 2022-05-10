吉利汽車（００１７５）斥逾１６億元認購雷諾韓國汽車３４％股權

《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）昨日協議擬認購Ｒｅｎａｕｌｔ

Ｋｏｒｅａ Ｍｏｔｏｒｓ

（雷諾韓國汽車）發行的４５３７﹒５萬股，佔其擴大股本約３４﹒０２％，代價約２６４０億

韓圜（約１６﹒２億港元）。Ｒｅｎａｕｌｔ Ｋｏｒｅａ Ｍｏｔｏｒｓ主要從事汽車銷售、

生產、設計及研發，目前由雷諾ＢＶ、Ｓａｍｓｕｎｇ Ｃａｒｄ及ＥＳＯＰ Ｐｏｏｌ分別持

有８０﹒０５％、１９﹒９％及０﹒０５％的股權。

吉利汽車解釋，藉認購Ｒｅｎａｕｌｔ Ｋｏｒｅａ Ｍｏｔｏｒｓ股份與雷諾集團

（Ｒｅｎａｕｌｔ Ｓ﹒Ａ）合作，運用其現有的汽車技術及研發水平於韓國市場佔據一席之地

，並實現其於產品國際化方面的長期戰略目標。與此同時，認購事項將可令集團進一步加強其於

汽車架構及車型技術方面的研發能力，同時尋求於產業價值鏈的發展。

早於今年１月，吉利汽車控股股東吉利控股與雷諾集團簽署框架協議，面向韓國市場推出全

新車型系列，最初將專注於韓國等核心快速增長市場開發和銷售內燃機（ＩＣＥ）和混合動力汽

車。鑑於與雷諾集團合作的潛在協同效應以及韓國市場的巨大潛力，吉利汽車一直積極探索不同

選項參與與雷諾集團的合作。（ｍｈ）

