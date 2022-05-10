【去蕪存菁】科指跑輸大市，阿里巴巴宜加注嗎？博反彈可吼美團！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１０日報道》港股長假期期間，美股三大指數連跌兩個交易日。

科技股沽壓顯著，拖累以科技股掛帥的納指失守１２０００點關口。港股今早亦難逃一跌，裂口

低開７０１點，半日跌幅收窄至５６３點，收報１９４３６點。跌市期間成交增加，半日主板成

交已逾８４２億。與美股一樣，跌市元兇是科技股，ＡＴＭＪ合共拖累恒指逾２３８點，科技指

數失守四千關，年內累挫３２％。科技股捱沽如何是好？所謂「有危自有機」，專家看好一隻龍

頭科技股可博反彈！



＊規範直播打賞反映監管未完，慎防中概股退市危機＊



本港科技股遭受外憂內患夾擊，疲態盡現。雖然內地近期多次出口術撐科網企業，但最新推

出《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》，再燃起市場對科技股的監管憂慮。

《意見》提出禁止未成年人參與直播打賞。直播平台企業快手（０１０２４）及嗶哩嗶哩

（０９６２６）首當其衝，日中分別最多跌逾１１％。

大行馬上開腔護航。瑞銀表示，嗶哩嗶哩的直播業務的每用戶平均收入較低，且訂閱偏重於

盈利模式；快手的網絡主播有多元的收入來源，包括電子商貿等，認為《意見》對兩股的影響不

大，反而對純娛樂的直播平台，如百度（０９９８８）旗下的ＹＹ的影響則較大。

儘管監管對直播平台影響尚待觀察，但科技股仍然沽壓沉重，與外圍加息及中美關係因素息

息相關。

美國加息、縮表步伐明朗化，刺激十年期國債債息一度抽升至３﹒２厘，創三年半新高。高

估值、低股息率的科技股紛紛遭拋棄，納指今年至今已跌近２６％，本港科指面對相同命運，年

內滑３２％。

此外，中概股退市危機未見緩和，為阿里巴巴（０９９８８）、京東集團（０９６１８）等

中概科技股添上重重陰霾。上周五（６日）有傳美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）官

員抵達北京，正與中方就中概股審計協議進行談判。若會談有成果，美方年內或派出團隊赴中國

進行審計現場檢查。驟眼看似乎是好消息，不過，美國證交會昨日（９日）再將１１企列入「預

定摘牌名單」，包括滴滴、陸金所及趣頭條等，上榜企業數目累計達１３９間。



＊ＡＴＭＪ去蕪存菁，博反彈吼美團＊



科技股持續走弱，要去蕪存菁，必先了解其強弱程度。以平均線分布及相對強弱指數

（ＲＳＩ）看，ＡＴＭＪ全部均在２５０天及１００天平均線以下，美團（０３６９０）則為四

股中相對最強。平均線分布形勢不至於全面利淡，即時段愈長、在圖表上的位置愈高，且不論以

年內低位或上月低位計，其反彈幅度均最強。

輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，美團為短線博反彈首選，建議止蝕位可放上月低位約１３０元。

至於高位持有阿里巴巴者，不宜再溝貨，反而應趁反彈減持。他指出，阿里巴巴屬於弱勢股

，目前一浪低於一浪的走勢未改，加上市場對利淡消息敏感，股價易跌難升。事實上，上周「馬

某某」事件足證市場杯弓蛇影，對阿里巴巴的信心脆弱。

黃師傅並提醒，市況波動下，投資者以「博反彈」部署策略買入股票後，若股價不升反跌，

跌穿止蝕位便應嚴格執行止蝕，切忌以「長揸」心態持貨。



ＡＴＭＪ邊隻可以留低？

來源：《經濟通ＨＶ２報價系統》 （截至中午收市）

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自上月低位反彈幅度 平均線分布形勢 ＲＳＩ

美團 （３６９０） ４３﹒５％ １０天?５０天?２０天?現價 ４３﹒１９６

京東集團（９６１８） ２７﹒８％ ５０天?１０天?２０天?現價 ３７﹒９０７

阿里巴巴（９９８８） １９﹒８％ ５０天?２０天?１０天?現價 ３６﹒２９４

騰訊控股（０７００） １３﹒３％ ５０天?２０天?１０天?現價 ３７﹒８１０

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