《盤後部署》多隻中概科技股捱沽，恒指短期下試萬九關機會大

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數低收，亞洲股市早段受壓，港股在佛誕假期

後的第一個交易日下跌，低開７０１點報１９３００，其後跌幅略為收窄。恒指收報１９６３３

，跌３６８點或跌１﹒８４％，主板成交１４３６﹒８０億元。國企指數報６６５８，跌１５１

點或跌２﹒２２％。恒生科技指數報３９０６，跌１２９點或跌３﹒２２％。

內地股市回升，上證綜合指數報３０３５，升３１點或升１﹒０６％，成交３８４０﹒１３

億元人民幣。深證成份指數報１０９１２，升１４７點或升１﹒３７％，成交２１０２﹒１８億

元人民幣。



＊ＡＴＭＸＪ拖跌恒指逾１８０點＊



科技股沽壓沉重，ＡＴＭＸＪ合共拖跌恒指逾１８０點。當中京東（０９６１８）跌勢較急

，收市跌８﹒２１％，報２０８元；阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）及騰訊

（００７００）就分別跌４﹒８２％、２﹒２９％及３﹒３１％。其他科技股方面，內地加強對

未成年人參與直播的規管，快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩（０９６２６）、百度

（０９８８８）等直播平台股捱沽，其中百度挫７﹒１３％，報１０９﹒５元；即將公布業績的

華虹半導體（０１３４７）日內跌１２﹒７２％，報２４﹒７元，為表現最差科指股。

隔晚紐約期油挫逾６％，三桶油全日弱勢。中石油（００８５７）公布無打算以大折扣購買

俄羅斯石油，連同中海油（００８８３）曾雙雙急挫半成，中石油收跌４﹒３％，報３﹒７８元

；中海油跌３﹒４９％，報１０﹒５２元；中石化（００３８６）就跌２﹒０５％，報３﹒８３

元。其他資源股都下跌，兗礦（０１１７１）、神華（０１０８８）跌近４％；紫金

（０２８９９）跌逾６％，招金（０１８１８）更挫逾７％。

近日傳出美國評估放寬關稅的可能性，創科（００６６９）上個交易日急跌後反彈，收市升

５﹒２３％，報９９﹒６元，為全日表現最佳藍籌。部分內需股亦回升，潤啤（００２９１）升

３﹒５５％，報４２﹒３５元；恒安國際（０１０４４）升近２％，蒙牛（０２３１９）亦升逾

１％。



＊創科短線１０５元或有阻力＊



大市方面，恒指上周五（６日）裂口低開７９１點後，已破壞了由４月２９日形成的上升旗

形，今天延續跌勢，至１９３８０點後跌幅收窄，更一度反彈至最高１９７５８點，惟最終都未

能收高於４月２７日反彈的最低位１９６６５點。現時主要平均線趨勢仍向下，ＭＡＣＤ亦再現

熊差，９日ＲＳＩ更進一步跌至３０﹒４，如果沒有重大利好消息刺激，按照目前走勢，短期下

試１９０００點機會增加。

個股方面，創科今天逆市升逾半成。在日線圖上，股價上個交易日最低跌至９３﹒５元，今

日再有放寬關稅的消息支持，已收高於上日高位９８﹒６５元，有望逐步收復４月５至６日的下

跌裂口。然而，多條主要平均線及保力加通道走勢仍然向下，股價在４月尾開始受制於１０天線

，短線或在１０５元水平有阻力。（ｅｒ）

