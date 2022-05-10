《政經范局－范強》這不是普京一個人的戰爭

《政經范局》在全球媒體直播下，俄羅斯總統普京周一（９日）在紅場主持了衛國勝利日閱

兵並發表演講，有幾段講話需要重視：



其一、他在闡述俄羅斯出兵理由時，直指美國和北約是烏克蘭背後推手，並企圖對俄羅斯發

動侵略。他說：



「北約開始對我們毗鄰地區進行積極軍事部署。以這種絕不可接受的方式，直接在我們的邊

界附近製造威脅。一切表明，與美國及其隨從幫兇所押注的新納粹分子、班德拉分子的衝突將不

可避免。」



「俄羅斯呼籲西方國家參與誠懇的對話……北約國家不願聽從我們。這意味著，他們完全有

另一套計劃。他們公開準備對頓巴斯發起又一次打擊，準備入侵我們歷史上的國土，包括克里米

亞。」



＊同樣的錯誤不會犯第二次＊



其二、他在闡述俄羅斯如何反制美國及北約的「入侵陰謀」時，以史為鑒指出蘇聯在

１９４０至１９４１年初，曾千方百計想要防止，或者至少拖延戰爭，結果沒有為納粹的不宣而

戰做好準備。他說：



「事實證明，在偉大衛國戰爭前夕安撫侵略者是錯誤的，我們的人民為此付出了沉重的代價

。在戰爭最開始的幾個月，我們損失了具有重要戰略意義的大片領土和數百萬人的生命。同樣的

錯誤我們不會犯第二次，我們沒有這個權利。」



「俄羅斯給了侵略者先發制人的反擊，這是被迫、及時和唯一正確的決定，是一個主權、強

大和獨立國家的決定。」



＊不容納粹有容身之處＊



其三、他在闡述俄羅斯人為衛國戰爭付出的犧牲，以及在歷史上抵抗外強入侵時，強調了「

人民戰爭」的作用。他說：



「自米寧和波扎爾斯基的時代開始，俄羅斯民兵懷著真正的愛國主義情操，奮起保衛祖國，

在博羅季諾戰場發起進攻，在莫斯科和列寧格勒附近，在基輔和明斯克附近，在斯大林格勒和庫

爾斯克附近，在塞瓦斯托波爾和哈爾科夫附近對敵作戰。」



「現在要對我們的武裝力量和頓巴斯民兵說，你們在為祖國而戰，為她的未來而戰，為了讓

任何人都不要忘記二戰的教訓，為了讓世界上沒有劊子手、欺凌者和納粹分子的容身之處而戰。

」



普京的講話意味了甚麼？首先，他雖然沒有如外間預期對烏克蘭宣戰，但打擊面卻更大了。

紅場是俄羅斯政壇最為嚴肅的場所，普京在此直指美國和北約企圖推動烏克蘭，入侵俄羅斯歷史

上的國土。君無戲言，這意味俄方未來的作戰思維，不再局限於俄烏之間的「代理人戰爭」性質

之內，與美國及北約直接爆發衝突的機會上升了。



＊美俄直接衝突機會上升＊



其次，普京指對侵略者發起先發制人反擊，是「唯一正確的決定」。俄方可能在未來以同樣

的戰術，主動提升戰爭層級。值得注意的是，普京在宣示「人民戰爭」時所舉例的米寧和波扎爾

斯基，是在十七世紀初自發組織民兵，擊退入侵的波蘭而解救了莫斯科。基於現時波蘭正是北約

支援烏克蘭的大本營，亦令人猜測這是否暗示著俄軍戰事一旦升級會劍指何處。



最後，普京拿俄羅斯歷史上的人民戰爭來激勵士氣，這反過來亦說明，他預期這場衝突可能

演變成全民總動員的持久戰。普京還特別強調要讓納粹分子在世上沒有容身之所，這同樣也暗示

俄羅斯不會一聲宣布烏東勝利，就結束這場大反擊。



＊莫斯科不相信眼淚＊



雖然自俄烏開戰以來，西方媒體不時指普京有精神及健康問題，並把俄烏之戰描述成普京作

為克里姆林宮強人的喪心病狂之舉。在５月９日的紅場之上，普京的舉手投足的確沒有年輕時敏

捷，在執掌了克宮權杖２０多年後，他似乎開始展示出一位老者的風範。



今年３月剛過７０大壽的普京，與國防部長紹伊古步行前往衛國戰爭烈士紀念碑獻花。從電

視直播可以看到且聽到，他受到民眾夾道歡迎，紛紛大聲呼喊他的名字。蘇聯瓦解前數年曾拍過

一部頗受歡迎的電影，名為《莫斯科不相信眼淚》，這個名字似乎可以用來描述俄羅斯人現在的

心態，也折射了普京受歡迎的原因。在對烏開戰後，他的民望上升至８２％。



因此，西方在預估俄烏戰爭前景時，必須要接受一個前提：這不是普京一個人的戰爭，而是

整個俄羅斯準備全力以赴的戰爭。《經濟通通訊社評論員 范強》

