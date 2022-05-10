《台股攻略－黃振宇》資金低位承接，台股險守１６０００點關口

《台股攻略》台股今日（１０日）受美股大跌拖累，一度大跌逾３００點，曾失守萬六點關

口，其後電子股強勢反彈，吸引資金低位承接，航運、金融股同步回勇，帶動指數終場微升

１２﹒７８ 點，收１６０６１﹒７０點，成交金額為新台幣２５６０﹒８１億元。

電子權值股早段沽壓較大，台積電早盤重挫近３％，惟低位有資金追捧，終場跌幅收窄，最

終收新台幣５１８元，微跌０﹒４％；大立光、聯電、聯發科、日月光投控、瑞昱等指標股則由

跌轉升，平均升０﹒９％－３﹒５％；而國巨、台達電、華碩、廣達、矽力－ＫＹ就跌約

０﹒８％－１﹒８％。矽智財（ＩＰ）概念股的創意升６﹒７％，世芯－ＫＹ、晶心科、智原、

力旺、Ｍ３１均升３％－５％；其他ＩＣ設計股的聯詠、瑞昱、敦泰、譜瑞 ＫＹ亦升１％－

３％。金融股早段同樣受壓，但其後回勇，王道銀行升３﹒２％，高雄銀、臺企銀升逾２％，永

豐金、彰銀、聯邦銀、台中銀則升逾１％。航運股造好，貨櫃三雄的陽明升１﹒２％、長榮升

１﹒４％、萬海升２﹒４％；裕民、正德、四維航、榮運、亞航、中櫃亦升１％－３％。晶圓代

工龍頭台積電公布４月收入達新台幣１７２５﹒６１億元，按年增５５％，創單月歷史新高；貨

攬航運商的中菲行公布第一季稅後純利為新台幣６﹒１７億元，按年增１０６％，創單季次高。

台股續創今年新低，市場出現恐慌性拋售，投資者仍要保持審慎，建議留意近來公布業績創

新高且股價向上的股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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