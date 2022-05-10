  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2022 18:29

《台股攻略－黃振宇》資金低位承接，台股險守１６０００點關口

　　《台股攻略》台股今日（１０日）受美股大跌拖累，一度大跌逾３００點，曾失守萬六點關
口，其後電子股強勢反彈，吸引資金低位承接，航運、金融股同步回勇，帶動指數終場微升
１２﹒７８　點，收１６０６１﹒７０點，成交金額為新台幣２５６０﹒８１億元。
　　電子權值股早段沽壓較大，台積電早盤重挫近３％，惟低位有資金追捧，終場跌幅收窄，最
終收新台幣５１８元，微跌０﹒４％；大立光、聯電、聯發科、日月光投控、瑞昱等指標股則由
跌轉升，平均升０﹒９％－３﹒５％；而國巨、台達電、華碩、廣達、矽力－ＫＹ就跌約
０﹒８％－１﹒８％。矽智財（ＩＰ）概念股的創意升６﹒７％，世芯－ＫＹ、晶心科、智原、
力旺、Ｍ３１均升３％－５％；其他ＩＣ設計股的聯詠、瑞昱、敦泰、譜瑞　ＫＹ亦升１％－
３％。金融股早段同樣受壓，但其後回勇，王道銀行升３﹒２％，高雄銀、臺企銀升逾２％，永
豐金、彰銀、聯邦銀、台中銀則升逾１％。航運股造好，貨櫃三雄的陽明升１﹒２％、長榮升
１﹒４％、萬海升２﹒４％；裕民、正德、四維航、榮運、亞航、中櫃亦升１％－３％。晶圓代
工龍頭台積電公布４月收入達新台幣１７２５﹒６１億元，按年增５５％，創單月歷史新高；貨
攬航運商的中菲行公布第一季稅後純利為新台幣６﹒１７億元，按年增１０６％，創單季次高。
　　台股續創今年新低，市場出現恐慌性拋售，投資者仍要保持審慎，建議留意近來公布業績創
新高且股價向上的股份。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/05/2022
內地擬加強直播平台監管　騰訊京東績前遭降目標價　科技股全線下挫
中國故事10/05/2022
《神州經脈》4月美元計出口減速進口歸零　中證監出口術A場反彈
專訪10/05/2022
【陶冬專訪】聯儲激進加息　全球投資者須繫好安全帶（有片）
財經熱話10/05/2022
【去蕪存菁】科指跑輸大市　阿里巴巴宜加注嗎？博反彈可吼美團！
財經熱話10/05/2022
沙特減價油價大跌三桶油齊挫　中石油無買打折俄油
財經熱話10/05/2022
【長沙出事】比亞迪曾瀉近11%　出入市關鍵位！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金