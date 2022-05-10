市場料俄烏戰事升溫，外圍急挫，恒指裂口低開７０１點

《經濟通通訊社１０日專訊》港股休市場期間外圍股市風雲色變，俄羅斯昨日（９日）勝利

日舉行閱兵儀式，期間總統普京未有提及停戰；此外，Ｇ７同意逐步淘汰或禁運俄羅斯石油，並

首次將俄羅斯天然氣工業銀行列入制裁之內，美國恐慌ＶＩＸ指數升至３４以上，美匯指數進一

步升至１０４水平二十年新高。今日亞洲股市疲弱，現時日經平均指數跌近２％，首爾

ＫＯＳＰＩ指數跌逾２％。

「黑期」今早已跌至１９２００水平，受美股納指大跌逾４％拖累，今早恒指受科技股及銀

行股拖累低開７０１點，報１９３００點。阿里（０９９８８）跌７﹒５８％，報８３﹒５元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒６５％；美團（０３６９０）跌７﹒０１％，報

１４６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１﹒３５％；騰訊（００７００）跌

４﹒９３％，報３３２元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１２﹒６３％；京東集團

（０９６１８）跌１２﹒０５％，報１９９﹒３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１７﹒５１％；網易（０９９９９）跌５﹒２４％，報１３３﹒９元，以現價計，該股暫連跌５

日，累計跌幅１３﹒０５％。



＊油股大跌＊



因歐美將逐步禁運俄羅斯石油，俄羅斯Ｕｒａｌｓ石油交易價格較布蘭特原油價格折讓

２４﹒５美元，沙特阿拉伯國營石油公司憂慮流失亞洲區客戶，宣布將下調歐洲、亞洲和地中海

地區６月份所有類別的原油價格。隔晚油價大挫約６％，拖累油股低開。中石油（００８５７）

管理層周五（６日）於電話會議中表示，目前沒有尋求以打折的價格購買俄羅斯的石油和天然氣

。油股股價今日大幅低開；中石油（００８５７）跌６﹒０８％，報３﹒７１元，以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２５％；中海油（００８８３）跌６﹒２４％，報１０﹒２２元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２６％；中石化（００３８６）跌１﹒５３％，報

３﹒８５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒５３％。



＊匯控低開近３％＊



金融股低開；匯控（００００５）跌２﹒９６％，報４７﹒５５元，以現價計，該股暫連跌

３日，累計跌幅６﹒３１％；友邦（０１２９９）跌０﹒２％，報７３﹒８５元，以現價計，該

股暫連跌４日，累計跌幅５﹒０２％；港交所（００３８８）跌２﹒０８％，報３２０﹒８元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒０９％；建行（００９３９）跌０﹒９１％，報

５﹒４５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒７１％。



現時，恒生指數報１９３００，跌７０１點或跌３﹒５１％，主板成交３９﹒８７億元。國

企指數報６５１５，跌２９４點或跌４﹒３２％。恒生科技指數報３７９６，跌２３９點或跌

５﹒９３％。

即月期指新報１９１１６，跌７５４點，低水１８５點。即月國指期貨報６４８２，跌

３０７點，低水３３點。即月科指期貨新報３７８３，跌２３８點，低水１７點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） １９９﹒３０元 跌１２﹒０５％

比亞迪（０１２１１） ２０７﹒８０元 跌９﹒１０％

碧桂園服務（０６０９８） ２６﹒２０元 跌８﹒２３％

蒙牛（０２３１９） ３５﹒６５元 跌７﹒６４％

阿里（０９９８８） ８３﹒５０元 跌７﹒５８％

阿里健康（００２４１） ３﹒５２元 跌７﹒１２％

美團（０３６９０） １４６﹒００元 跌７﹒０１％

金沙（０１９２８） １５﹒４０元 跌６﹒６７％

安踏（０２０２０） ７８﹒００元 跌６﹒５９％

中海油（００８８３） １０﹒２２元 跌６﹒２４％

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（ｈｃ）

