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10/05/2022 09:29

《異動股》京東（０９６１８）開市大插一成二，隔晚美股中概捱沽

　　《經濟通通訊社１０日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌１２﹒０５％，報１９９﹒３
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１７﹒５１％。該股成交約７４萬股，涉資１﹒４８
億元。
　　美股拋售不停，美國恐慌ＶＩＸ指數升至３４以上，美匯指數進一步升至１０４水平二十年
新高，十年期國債孳息率飆升至２０１８年底以來最高，不利科技股前景，隔晚納指大跌５２１
點或４﹒２９％，收報１１６２３點。
　　中概股跟隨捱沽；阿里（ＢＡＢＡ）跌５﹒７９％收報８４﹒８４美元，京東（ＪＤ）跌
８﹒２２％收報５１﹒０４美元，網易（ＮＴＥＳ）跌４﹒４０％收報８４﹒５２美元，拼多多
跌８﹒４８％收報３４﹒９５美元，百度（ＢＩＤＵ）跌８﹒６８％收報１０６﹒６２美元。
　　科技集體低開，美團（０３６９０）跌７﹒０１％，報１４６元，以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅１１﹒３５％；阿里（０９９８８）跌７﹒５８％，報８３﹒５元，以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒６５％；網易（０９９９９）跌５﹒２４％，報１３３﹒９元，
以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒０５％；小米（０１８１０）跌４﹒１４％，報
１０﹒６４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒１２％。
　　科指全板低開，報３７９６，跌２３９點或跌５﹒９３％。百度（０９８８８）跌
１０﹒９４％，報１０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒４７％；嗶哩嗶哩
（０９６２６）跌１０﹒１％，報１４６﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１７﹒９９％；商湯（０００２０）跌６﹒３８％，報４﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅１０﹒９３％；舜宇（０２３８２）跌１﹒０５％，報９９﹒０５元，以現價計，該股
暫連跌５日，累計跌幅１４﹒９８％。
　　現時，恒生指數報１９３００，跌７０１點或跌３﹒５１％，主板成交３９﹒８７億元。國
企指數報６５１５，跌２９４點或跌４﹒３２％。恒生科技指數報３７９６，跌２３９點或跌
５﹒９３％。
　　即月期指新報１９１５０，跌７２０點，低水１５１點。即月國指期貨報６４９５，跌
２９４點，低水２０點。即月科指期貨新報３７８９，跌２３２點，低水８點。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　１９９﹒３０元　跌１２﹒０５％
　　美團（０３６９０）　　　１４６﹒００元　　跌７﹒０１％
　　阿里（０９９８８）　　　　８３﹒５０元　　跌７﹒５８％
　　網易（０９９９９）　　　１３３﹒９０元　　跌５﹒２４％
　　小米（０１８１０）　　　　１０﹒６４元　　跌４﹒１４％
　　百度（０９８８８）　　　１０５﹒４０元　　跌１０﹒６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１４７﹒００元　　跌９﹒９８％
　　商湯（０００２０）　　　　　４﹒５０元　　跌４﹒２６％
　　舜宇（０２３８２）　　　　９９﹒８０元　　跌０﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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