《異動股》京東（０９６１８）開市大插一成二，隔晚美股中概捱沽

《經濟通通訊社１０日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌１２﹒０５％，報１９９﹒３

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１７﹒５１％。該股成交約７４萬股，涉資１﹒４８

億元。

美股拋售不停，美國恐慌ＶＩＸ指數升至３４以上，美匯指數進一步升至１０４水平二十年

新高，十年期國債孳息率飆升至２０１８年底以來最高，不利科技股前景，隔晚納指大跌５２１

點或４﹒２９％，收報１１６２３點。

中概股跟隨捱沽；阿里（ＢＡＢＡ）跌５﹒７９％收報８４﹒８４美元，京東（ＪＤ）跌

８﹒２２％收報５１﹒０４美元，網易（ＮＴＥＳ）跌４﹒４０％收報８４﹒５２美元，拼多多

跌８﹒４８％收報３４﹒９５美元，百度（ＢＩＤＵ）跌８﹒６８％收報１０６﹒６２美元。

科技集體低開，美團（０３６９０）跌７﹒０１％，報１４６元，以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅１１﹒３５％；阿里（０９９８８）跌７﹒５８％，報８３﹒５元，以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒６５％；網易（０９９９９）跌５﹒２４％，報１３３﹒９元，

以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒０５％；小米（０１８１０）跌４﹒１４％，報

１０﹒６４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒１２％。

科指全板低開，報３７９６，跌２３９點或跌５﹒９３％。百度（０９８８８）跌

１０﹒９４％，報１０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒４７％；嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌１０﹒１％，報１４６﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１７﹒９９％；商湯（０００２０）跌６﹒３８％，報４﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，

累計跌幅１０﹒９３％；舜宇（０２３８２）跌１﹒０５％，報９９﹒０５元，以現價計，該股

暫連跌５日，累計跌幅１４﹒９８％。

現時，恒生指數報１９３００，跌７０１點或跌３﹒５１％，主板成交３９﹒８７億元。國

企指數報６５１５，跌２９４點或跌４﹒３２％。恒生科技指數報３７９６，跌２３９點或跌

５﹒９３％。

即月期指新報１９１５０，跌７２０點，低水１５１點。即月國指期貨報６４９５，跌

２９４點，低水２０點。即月科指期貨新報３７８９，跌２３２點，低水８點。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

京東集團（０９６１８） １９９﹒３０元 跌１２﹒０５％

美團（０３６９０） １４６﹒００元 跌７﹒０１％

阿里（０９９８８） ８３﹒５０元 跌７﹒５８％

網易（０９９９９） １３３﹒９０元 跌５﹒２４％

小米（０１８１０） １０﹒６４元 跌４﹒１４％

百度（０９８８８） １０５﹒４０元 跌１０﹒６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １４７﹒００元 跌９﹒９８％

商湯（０００２０） ４﹒５０元 跌４﹒２６％

舜宇（０２３８２） ９９﹒８０元 跌０﹒３０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

