《午市前瞻》專家料油價勢將回落，但未必對油股不利，籲買中石油

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報１９４３６，跌５６５點或２﹒８３％，主

板成交８４２﹒５８億元。恒生中國企業指數報６５８５，跌２２４點或３﹒２９％。恒生科技

指數報３８４６，跌１８９點或４﹒７％。



＊曾永堅：初步支持為１９０００，須觀望美股＊



今早恒指跟隨外圍低開７０１點，上午稍為收窄跌幅。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通

通訊社》表示，恒指今日跌勢較美股溫和，主要受惠低估值優勢，加上市場憧憬內地穩控疫情後

將大刀闊斧刺激經濟，故今日Ａ股表現較好，支撐港股表現。

曾永堅指恒指初步支持為１９０００心理關口，後市須要觀望美股會否再顯著下跌，因美股

升浪已維持多年，加上聯儲局縮表將令資金班資回朝，須觀望股市資金流情況。他估計，此一情

況下將不利美國估值甚高的股份以至股市。



＊油價回落令油股減少交稅＊



因沙地阿拉伯主動下調６月份亞洲與歐洲地區的原油售價，隔晚國際油價回落約６％。曾永

堅指市場認為沙地降油價將有後續反應，預期將持續不利油價。他同時再次提到，聯儲局縮表將

促使資金由風險資產流出，故早前受過份炒作而高估值的資產將面臨較大沽壓，推斷油價將會明

顯回落。

但對於三桶油表現，曾永堅指出油價回落未必對油股不利，因油價高企使油企利潤增加，與

此同時所交暴利稅亦會增加，若油價回落至每桶６５至９０美元，將提供更大純利空間予油股，

故他仍看好三桶油後市。他指，上游原油價格下降，亦會有利下游業務較多的中石化

（００３８６）及中石油（００８５７），其中建議中石油於３﹒６至３﹒７元附近可作中長線

吸納，目標上望４﹒６元。但他提醒，三桶油作仍受中國自身原油需求所影響，或會影響資金吸

納能力。（ｈｃ）

