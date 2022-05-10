【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒９億人幣，買騰訊沽碧服

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開７０１點，報１９３００點。最高跌２４３點報

１９７５８點，最低跌８２３點報１９１７８點。恒指收報１９６３３點，跌３６８點或

１﹒８４％。

按額度計算，北水全日淨流入７４﹒９億元人民幣，增加１２０﹒１％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出

最多的依次是碧桂園服務（０６０９８）、中國神華（０１０８８）。

主板成交１４３６﹒８億元增加２１﹒９％。其中港股通成交２８８﹒３億元，佔總成交

２０﹒１％。

騰訊控股跌２﹒２９％報３４１﹒２元，北水淨買入１６億元；美團跌３﹒３１％報

１５１﹒８元，北水淨買入１４﹒７億元；安踏體育跌２﹒７５％報８１﹒２元，北水淨買入

３﹒１億元。

碧桂園服務跌１０﹒５１％報２５﹒５５元，北水淨賣出１﹒１億元；中國神華跌

３﹒４８％報２３﹒６元，北水淨賣出０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １６﹒００

美團 （０３６９０） １４﹒６６

安踏體育 （０２０２０） ３﹒０５

理想汽車 （０２０１５） ２﹒３４

藥明生物 （０２２６９） ２﹒１６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒０６

中國神華 （０１０８８） －０﹒９０

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