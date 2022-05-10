【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒９億人幣，買騰訊沽碧服

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開７０１點，報１９３００點。最高跌２４３點報
１９７５８點，最低跌８２３點報１９１７８點。恒指收報１９６３３點，跌３６８點或
１﹒８４％。
按額度計算，北水全日淨流入７４﹒９億元人民幣，增加１２０﹒１％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出
最多的依次是碧桂園服務（０６０９８）、中國神華（０１０８８）。
主板成交１４３６﹒８億元增加２１﹒９％。其中港股通成交２８８﹒３億元，佔總成交
２０﹒１％。
騰訊控股跌２﹒２９％報３４１﹒２元，北水淨買入１６億元；美團跌３﹒３１％報
１５１﹒８元，北水淨買入１４﹒７億元；安踏體育跌２﹒７５％報８１﹒２元，北水淨買入
３﹒１億元。
碧桂園服務跌１０﹒５１％報２５﹒５５元，北水淨賣出１﹒１億元；中國神華跌
３﹒４８％報２３﹒６元，北水淨賣出０﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） １６﹒００
美團 （０３６９０） １４﹒６６
安踏體育 （０２０２０） ３﹒０５
理想汽車 （０２０１５） ２﹒３４
藥明生物 （０２２６９） ２﹒１６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒０６
中國神華 （０１０８８） －０﹒９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載