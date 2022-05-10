《美元走勢－羅明立》英國首相下台風險增加，可趁機沽英鎊

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒４０ １３０﹒５５ １２９﹒７９

歐元╱美元 １﹒０５７１ １﹒０５８５ １﹒０５５３

英鎊╱美元 １﹒２３６５ １﹒２３７６ １﹒２３１８

美元╱瑞郎 ０﹒９９１５ ０﹒９９３６ ０﹒９９１０

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４９９ ７﹒８４８７

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《美元走勢》過去幾日美匯指數維持高位震盪，暫時未能企穩於１０４以上。美聯儲發布的

半年度《金融穩定報告》警告稱，由於俄烏戰爭、央行貨幣緊縮和高通脹引發的風險仍在上升，

金融市場的流動性有所轉差，未來有可能繼續惡化。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，局方為阻

止通脹上升，可能需要再進行兩到三次上調利率０﹒５％的行動，但加息超過此幅度的機會不高

。

官員一方面淡化０﹒７５％加幅的可能性，但同時暗示有機會多次加息０﹒５％，繼續受到

支持。非美貨幣各有弱點，歐系貨幣受俄烏戰事的拖累，英鎊更有執政黨地方選舉流失近５００

個議席，首相約翰遜下台風險增加；澳洲大選臨近，在野工黨在民調中領先，帶來不確定因素；

日圓弱勢就更不用多解釋。非美貨幣自身疲弱進一步造就美元強勢。英鎊跌至１﹒２２５０附近

略為反彈，估計１﹒２４５０有阻力，留意英國政局變化，可高沽。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６２０ １﹒０５００ １﹒０６６５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２４１０ １﹒２２８０ １﹒２４６０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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