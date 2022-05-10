【理財通】星展香港夥深圳農商銀行提供跨境理財「南向通」服務



《經濟通通訊社１０日專訊》星展銀行（香港）與深圳農商銀行宣布展開合作，為合資格的

內地大灣區投資者提供跨境理財「南向通」服務。雙方將聯合提供多元化的投資產品、方案及頂

尖的數碼銀行服務，為客戶實現財富管理目標。

為提升大灣區客戶體驗，選用星展銀行（香港）「南向通」服務的客戶現可隨時隨地透

ＤＢＳ ｄｉｇｉｂａｎｋ ＨＫ手機應用程式，輕鬆完成「南向通」網上開戶申請，進行驗證

後便可於網上享用跨境理財「南向通」服務。

星展銀行（香港）是唯一一家在「跨境理財通」計劃下擁有三間「南向通」合作夥伴的銀行

，並打造了一系列獨特的產品。自「跨境理財通」於去年１０月正式開通，該行超過８成「南向

通」客戶均為新客戶，整體個人平均使用額度超過１３萬元人民幣，較市場３月底１６３６５元

人民幣的平均使用額度超出８倍。

星展銀行（香港）行政總裁龐華毅表示，此次合作加強了該行的跨境理財通多合作夥伴策略

，為大灣區內不同城市的個人投資者帶來優質和國際化的財富管理體驗。未來會繼續尋找合適的

合作機會，以提升在大灣區的影響力和能力，並滿足區內客戶不斷增長的財務需求。

深圳農商銀行行長袁捷表示，「跨境理財通」為三地金融業界開闢更廣闊的市場，會與星展

銀行（香港）緊密合作，為大灣區客戶帶來更豐富和國際化的投資產品及數碼銀行服務。







