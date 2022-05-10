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10/05/2022 09:38

【新冠肺炎】黃傑龍：要求食肆顧客展示快測結果不切實際

　　《經濟通通訊社１０日專訊》對於有專家建議涉及除口罩的處所入場人士要出示快速檢測陰
性證明，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍出席電台節目時表示，相關建議不切實際，因難以確
認市民真正檢測的時間，又指目前食肆員工每三日做一次快速測試，能有效防疫，若疫情逐漸放
緩，措施可慢慢放寬。（ｂｎ）

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