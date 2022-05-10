【夜期時段】即月期指報１９５０８點，升３４點，低水１２６點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９５０５點，升３１點，低水

１２９點，最新報１９５０８點，升３４點，低水１２６點，合約成交５２５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６３９點，升２２點，低水１９點，最新報６６３２點，

升１５點，低水２６點，合約成交４０４張。

