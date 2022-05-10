【大灣區】渣打大灣區中心揭幕，總投資４０００萬美元

《經濟通通訊社１０日專訊》渣打香港宣布，位於廣州天河區的渣打大灣區中心完滿峻工，

並舉行線上開幕儀式。該中心集合銀行服務、營運和金融科技創新實驗室Ａｘｅｓｓ Ｌａｂｓ

，項目總投資額為４０００萬美元，標誌著渣打集團視粵港澳大灣區為戰略性發展重點項目之一

。



＊明年底渣打大灣區中心員工人數增至逾１６００人＊



早前渣打中國廣州分行和支援全球客戶服務的營運中心已進駐渣打大灣區中心。此外，中國

首間渣打創新實驗室ａｘｅｓｓ ｌａｂｓ 亦選址大灣區中心，以尖端金融科技研發創新跨境

金融產品，致力發掘灣區金融獨角獸。目前有超過７００名員工於渣打大灣區中心工作，預計於

明年年底前員工人數將增加至超過１６００人。



＊未來三年為中國包括大灣區業務投放３億美元＊



渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，大灣區業務對於渣打在亞洲的發展作用重大，渣打已宣布

將於未來三年為中國包括大灣區的業務，投放總值３億美元，目標將相關盈利貢獻於２０２４年

底前翻一番。以渣打在區內廣泛的業務網絡、專業服務、產品和實力，有信心力把握中國持續開

放及人民幣國際化所帶來的重大機遇。

渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟表示，渣打作為首批提供跨境理財通服務的銀行之一，以國

際化銀行服務和環球商業網絡，為大灣區客戶提供創新的金融產品和服務，推動區內綠色金融發

長，並協助大灣區內的企業提供融資轉型環保生產，推動企業達致國家「雙碳」的可持續發展目

標。（ｂｉ）

