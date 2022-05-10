《再戰明天》歐央行總裁拉加德發表講話，中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ

《經濟通通訊社１０日專訊》歐央行總裁拉加德發表講話，及中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，料
為周三（１１日）市場焦點。
各國重要經濟活動方面，主要央行參加由國際貨幣金融機構官方論壇（ＯＭＦＩＦ）主辦的
央行數字貨幣會議。本港時間周三４：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在一次國際會議上發表講
話。晚上８：２０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾講話。
＊日本公布同時及領先指標，美國公布ＣＰＩ＊
數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，中國公布４月消費者物價指數，年率升幅料由
１﹒５％擴大至１﹒９％；４月生產者物價指數年率升幅料由８﹒３％收窄至７﹒８％。本港時
間１：００ｐｍ，日本公布３月同時指標，料由９６﹒８升至９７；３月領先指標料由１００升
至１００﹒９。本港時間２：００ｐｍ，德國公布４月消費者物價指數，月率升幅料由２﹒５％
收窄至０﹒８％，年率升幅料由７﹒３％擴大至７﹒４％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４
月消費者物價指數，料由２８８﹒８升至２８９﹒３，月率升幅料由１﹒２％收窄至０﹒２％，
年率升幅料由８﹒５％收窄至８﹒１％。
在本港，明日公布業績的公司有：正乾金融（０１１５２）、移動互聯（０１４３９）、金
泰能源（０２７２８）、正大（０３８３９）、皓文（０８０１９）、電子交易（０８０３６）
、薈萃（０８０４１）、品創（０８０６６）、中國有贊（０８０８３）、智易（０８１００）
、基礎能源（０８１１７）、中國地熱能（０８１２８）、港銀（０８１６２）、中國信息
（０８１７８）、樂透互娛（０８１９８）、國藝集團控股（０８２２８）、絲路能源
（０８２５０）、阿仕特朗（０８３３３）、域高金融（０８３４０）、濱海泰達
（０８３４８）、先鋒娛樂（０８４００）、傲迪瑪汽車（０８４１８）、ＮＥＸＩＯＮ
（０８４２０）、鉅京（０８４５０）、遠航港口（０８５０２）等。（ｗａ）
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