《再戰明天》歐央行總裁拉加德發表講話，中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ

《經濟通通訊社１０日專訊》歐央行總裁拉加德發表講話，及中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，料

為周三（１１日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，主要央行參加由國際貨幣金融機構官方論壇（ＯＭＦＩＦ）主辦的

央行數字貨幣會議。本港時間周三４：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在一次國際會議上發表講

話。晚上８：２０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾講話。



＊日本公布同時及領先指標，美國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，中國公布４月消費者物價指數，年率升幅料由

１﹒５％擴大至１﹒９％；４月生產者物價指數年率升幅料由８﹒３％收窄至７﹒８％。本港時

間１：００ｐｍ，日本公布３月同時指標，料由９６﹒８升至９７；３月領先指標料由１００升

至１００﹒９。本港時間２：００ｐｍ，德國公布４月消費者物價指數，月率升幅料由２﹒５％

收窄至０﹒８％，年率升幅料由７﹒３％擴大至７﹒４％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４

月消費者物價指數，料由２８８﹒８升至２８９﹒３，月率升幅料由１﹒２％收窄至０﹒２％，

年率升幅料由８﹒５％收窄至８﹒１％。

在本港，明日公布業績的公司有：正乾金融（０１１５２）、移動互聯（０１４３９）、金

泰能源（０２７２８）、正大（０３８３９）、皓文（０８０１９）、電子交易（０８０３６）

、薈萃（０８０４１）、品創（０８０６６）、中國有贊（０８０８３）、智易（０８１００）

、基礎能源（０８１１７）、中國地熱能（０８１２８）、港銀（０８１６２）、中國信息

（０８１７８）、樂透互娛（０８１９８）、國藝集團控股（０８２２８）、絲路能源

（０８２５０）、阿仕特朗（０８３３３）、域高金融（０８３４０）、濱海泰達

（０８３４８）、先鋒娛樂（０８４００）、傲迪瑪汽車（０８４１８）、ＮＥＸＩＯＮ

（０８４２０）、鉅京（０８４５０）、遠航港口（０８５０２）等。（ｗａ）

