  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2022 19:24

《再戰明天》歐央行總裁拉加德發表講話，中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社１０日專訊》歐央行總裁拉加德發表講話，及中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，料
為周三（１１日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，主要央行參加由國際貨幣金融機構官方論壇（ＯＭＦＩＦ）主辦的
央行數字貨幣會議。本港時間周三４：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在一次國際會議上發表講
話。晚上８：２０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾講話。

＊日本公布同時及領先指標，美國公布ＣＰＩ＊

　　數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，中國公布４月消費者物價指數，年率升幅料由
１﹒５％擴大至１﹒９％；４月生產者物價指數年率升幅料由８﹒３％收窄至７﹒８％。本港時
間１：００ｐｍ，日本公布３月同時指標，料由９６﹒８升至９７；３月領先指標料由１００升
至１００﹒９。本港時間２：００ｐｍ，德國公布４月消費者物價指數，月率升幅料由２﹒５％
收窄至０﹒８％，年率升幅料由７﹒３％擴大至７﹒４％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４
月消費者物價指數，料由２８８﹒８升至２８９﹒３，月率升幅料由１﹒２％收窄至０﹒２％，
年率升幅料由８﹒５％收窄至８﹒１％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：正乾金融（０１１５２）、移動互聯（０１４３９）、金
泰能源（０２７２８）、正大（０３８３９）、皓文（０８０１９）、電子交易（０８０３６）
、薈萃（０８０４１）、品創（０８０６６）、中國有贊（０８０８３）、智易（０８１００）
、基礎能源（０８１１７）、中國地熱能（０８１２８）、港銀（０８１６２）、中國信息
（０８１７８）、樂透互娛（０８１９８）、國藝集團控股（０８２２８）、絲路能源
（０８２５０）、阿仕特朗（０８３３３）、域高金融（０８３４０）、濱海泰達
（０８３４８）、先鋒娛樂（０８４００）、傲迪瑪汽車（０８４１８）、ＮＥＸＩＯＮ
（０８４２０）、鉅京（０８４５０）、遠航港口（０８５０２）等。（ｗａ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/05/2022
內地擬加強直播平台監管　騰訊京東績前遭降目標價　科技股全線下挫
中國故事10/05/2022
《神州經脈》4月美元計出口減速進口歸零　中證監出口術A場反彈
專訪10/05/2022
【陶冬專訪】聯儲激進加息　全球投資者須繫好安全帶（有片）
財經熱話10/05/2022
【去蕪存菁】科指跑輸大市　阿里巴巴宜加注嗎？博反彈可吼美團！
財經熱話10/05/2022
沙特減價油價大跌三桶油齊挫　中石油無買打折俄油
財經熱話10/05/2022
【長沙出事】比亞迪曾瀉近11%　出入市關鍵位！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金