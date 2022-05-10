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10/05/2022 12:14

【截收意向】市建局西營盤項目至少１９收份意向，恒地華懋等參與

　　《經濟通通訊社１０日專訊》市區重建局西營盤崇慶里╱桂香街發展項目已於中午截收發展
意向。據悉，項目至少收１９份意向書，其中包括恒地（０００１２）、中國海外
（００６８８）、鷹君（０００４１）、遠東發展（０００３５）、保利置業（００１１９）、
其士國際（０００２５）、華懋、英皇國際（００１６３）、泛海（００１２９）、資本策略
（００４９７）、爪哇（００２５１）。
　　其士國際物業發展部高級銷售及市場主任梁達鈞表示，由於地皮位處香港核心地段，並鄰近
地鐵站，故集團有意獨資發展。另外，日後入標會考慮疫情、近期加息等因素。
　　英皇集團（國際）物業經理蔡宏基指，項目規模適中，適合集團發展，而且地皮位於市區，
與港鐵站距離近，加上集團在同區有多個項目，相信會產生協同效應。
　　該項目於２０１７年７月展開，地盤面積約１﹒１５萬平方呎，落成後預計總樓面面積約
９﹒４７萬平方呎。預計提供１６５伙，落成日期料為２０２６年至２０２７年。市場預測項目
估值介乎１２﹒６億至１５﹒９億元，每呎樓面地價１﹒３５萬至１﹒７萬元。（ｓｌ）

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