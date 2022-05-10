【截收意向】市建局西營盤項目至少１９收份意向，恒地華懋等參與

《經濟通通訊社１０日專訊》市區重建局西營盤崇慶里╱桂香街發展項目已於中午截收發展

意向。據悉，項目至少收１９份意向書，其中包括恒地（０００１２）、中國海外

（００６８８）、鷹君（０００４１）、遠東發展（０００３５）、保利置業（００１１９）、

其士國際（０００２５）、華懋、英皇國際（００１６３）、泛海（００１２９）、資本策略

（００４９７）、爪哇（００２５１）。

其士國際物業發展部高級銷售及市場主任梁達鈞表示，由於地皮位處香港核心地段，並鄰近

地鐵站，故集團有意獨資發展。另外，日後入標會考慮疫情、近期加息等因素。

英皇集團（國際）物業經理蔡宏基指，項目規模適中，適合集團發展，而且地皮位於市區，

與港鐵站距離近，加上集團在同區有多個項目，相信會產生協同效應。

該項目於２０１７年７月展開，地盤面積約１﹒１５萬平方呎，落成後預計總樓面面積約

９﹒４７萬平方呎。預計提供１６５伙，落成日期料為２０２６年至２０２７年。市場預測項目

估值介乎１２﹒６億至１５﹒９億元，每呎樓面地價１﹒３５萬至１﹒７萬元。（ｓｌ）

