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10/05/2022 10:08

【香港政情】中聯辦：推動落實中央對港全面管治權，堅決維護憲法

　　《經濟通通訊社１０日專訊》昨日候任特首李家超拜訪多間中央駐港機構，當中包括中聯辦
、駐港國家安全公署及外交部駐港特派員公署等。中聯辦其後發稿引述中聯辦主任駱惠寧指，李
家超高票當選，既是選委們的鄭重選擇，也是市民意願的集中體現。這次選舉依法依規、公平公
正，香港社會廣泛參與，讓廣大市民再次感受到了新選制的進步性優越性，向世人再次展現了香
港特色民主發展道路的正確與光明前景。
　　駱惠寧表示，當今世界百年未有之大變局正在加速演進，中華民族已開啟偉大復興的新征程
，香港正處於從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期。國家「十四五」規劃綱要賦予了香
港重要功能定位。只要新一屆香港特別行政區政府和社會各界人士把握好歷史機遇，發揮好自身
優勢，就一定能夠實現更大作為，創造新的輝煌。
　　駱惠寧強調，中聯辦作為中央政府駐港機構，將一如既往貫徹執行「一國兩制」、「港人治
港」、高度自治方針，堅決維護憲法和基本法確定的憲制秩序；一如既往推動落實中央對港全面
管治權，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益；一如既往全力支持行政長官和特區政府依法施政
，堅決保持香港長期繁榮穩定。（ｂｎ）

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